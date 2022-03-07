УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах

Германия
(1 голосов)

Нашли формальный повод

Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Schulze

Новина українською

Бундеслига крайне недовольна тем, что официальный транслятор ее матчей в РФ Матч-ТВ не показал логотип лиги в цветах украинского флага в минувший уик-энд, пишет Bild.

В Немецком футбольном союзе изменили цветовую гамму лого Бундеслиги перед 25-м туром, но в россии это, естественно, проигнорировали, и теперь будущее контракта со страной-агрессором под большим вопросом.

Судя по всему, россияне получили последнее предупреждение. Еще одно нарушение - и контракт будет приостановлен, как это ранее уже сделали французы и обещают сделать англичане в ближайшие сутки.

Также в Бундеслиге проинформировали, что миллион евро, полученный от Матч-ТВ за права на показ матчей, будут перечислены на помощь беженцам из Украины, куда вторглись российские оккупанты.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport1.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
07.03.2022 в 23:52
До этих немцев никак не доходит, что Россия --- это гопники кидалы и никогда по закону не поступают.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...