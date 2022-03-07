Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах

Бундеслига крайне недовольна тем, что официальный транслятор ее матчей в РФ Матч-ТВ не показал логотип лиги в цветах украинского флага в минувший уик-энд, пишет Bild.

В Немецком футбольном союзе изменили цветовую гамму лого Бундеслиги перед 25-м туром, но в россии это, естественно, проигнорировали, и теперь будущее контракта со страной-агрессором под большим вопросом.

Судя по всему, россияне получили последнее предупреждение. Еще одно нарушение - и контракт будет приостановлен, как это ранее уже сделали французы и обещают сделать англичане в ближайшие сутки.

Также в Бундеслиге проинформировали, что миллион евро, полученный от Матч-ТВ за права на показ матчей, будут перечислены на помощь беженцам из Украины, куда вторглись российские оккупанты.