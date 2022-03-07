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Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах
Нашли формальный повод
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Lukas Schulze
Бундеслига крайне недовольна тем, что официальный транслятор ее матчей в РФ Матч-ТВ не показал логотип лиги в цветах украинского флага в минувший уик-энд, пишет Bild.
В Немецком футбольном союзе изменили цветовую гамму лого Бундеслиги перед 25-м туром, но в россии это, естественно, проигнорировали, и теперь будущее контракта со страной-агрессором под большим вопросом.
Судя по всему, россияне получили последнее предупреждение. Еще одно нарушение - и контракт будет приостановлен, как это ранее уже сделали французы и обещают сделать англичане в ближайшие сутки.
Также в Бундеслиге проинформировали, что миллион евро, полученный от Матч-ТВ за права на показ матчей, будут перечислены на помощь беженцам из Украины, куда вторглись российские оккупанты.
The Bundesliga will donate one million euros for humanitarian causes in Ukraine.— DW Sports (@dw_sports) March 3, 2022
The German league has changed its logo colors to show solidarity and support for the people of Ukraine for the coming matchday. pic.twitter.com/IomZDOB4ob
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