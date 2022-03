Бундеслига близка к уходу из россии. Там не показали лого в сине-желтых цветах

Бундеслига крайне недовольна тем, что официальный транслятор ее матчей в РФ Матч-ТВ не показал логотип лиги в цветах украинского флага в минувший уик-энд, пишет Bild.

В Немецком футбольном союзе изменили цветовую гамму лого Бундеслиги перед 25-м туром, но в россии это, естественно, проигнорировали, и теперь будущее контракта со страной-агрессором под большим вопросом.

Судя по всему, россияне получили последнее предупреждение. Еще одно нарушение - и контракт будет приостановлен, как это ранее уже сделали французы и обещают сделать англичане в ближайшие сутки.

Также в Бундеслиге проинформировали, что миллион евро, полученный от Матч-ТВ за права на показ матчей, будут перечислены на помощь беженцам из Украины, куда вторглись российские оккупанты.

The Bundesliga will donate one million euros for humanitarian causes in Ukraine.



The German league has changed its logo colors to show solidarity and support for the people of Ukraine for the coming matchday. pic.twitter.com/IomZDOB4ob