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Бундеслига. Хоффе остановил Баварию, Фрайбург перестрелял волков

Германия
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Чемпион теряет очки во втором туре кряду

Бундеслига. Хоффе остановил Баварию, Фрайбург перестрелял волков

Фото: TSG Hoffenheim

Новина українською

Бундеслига, 26-й тур

Зинсхайм, "ПреЗеро Арена"

"Хоффенхайм" – "Бавария" 1:1

Голы: Баумгартнер (32) – Левандовски (45+3)

"Хоффенхайм": Бауманн – Фогт, Гриллич, Пош – Раум, Штиллер, Самассеку (Гайгер, 61), Кадержабек (Акпогума, 74) – Баумгартнер (Ларсен, 74) – Крамарич, Рюттер (Бебу, 46)

"Бавария": Нойер – Эрнандес, Зюле, Павар – Коман, Мусиала (Забитцер, 81), Киммих, Гнабри – Сане, Мюллер (Чупо-Мотинг, 81) – Левандовски

Предупреждение: Самассеку (30), Гриллич (38), Рюттер (45+1), Пош (66) – Эрнандес (44)

"Бавария" теряет очки во втором туре кряду. На этот раз команду Юлиана Нагельсманна остановил его экс-клуб "Хоффенхайм". Теоретически Дортмунд может подобраться к чемпиону на 4 очка, если выиграет две свои встречи в запасе. В конце апреля нас ждёт личная встреча двух первых команд Бундеслиги, так что какие-то шансы на чемпионскую гонку сохраняются.

При этом критиковать Мюнхен было бы нелепо – сегодня "рекордмайстер" создал все условия для победы, несмотря на очевидные кадровые проблемы. Нагельсманн продолжает обходиться без незаменимых Горецки и Дэвиса. В таких условиях Коман и Гнабри играют вингбеков, а ещё один вингер Мусиала – в опорной зоне. Бедолага Киммих отрабатывает за всех – набегал 13 км, выиграл 13 единоборств и отдал 2 передачи под удар.

"Бавария" создала много моментов (3.2 xG), была сильна в контрпрессинге и нагнетала со стандартов, которых "Хоффе" допускал целое множество. Не хватило только реализации. И надёжности с флангов, с которых хозяева достойно огрызались. Отсюда и ничья 1:1.

Фрайбург, "Европа-Парк Штадион"

"Фрайбург" – "Вольфсбург" 3:2

Голы: Грифо (7, 44), Н. Шлоттербек (87) – Крузе (52), Арнольд (84)

"Фрайбург": Флеккен – Н. Шлоттербек, К. Шлоттербек, Гульде – Гюнтер, Грифо (Вайсхаупт, 90+4), Хефлер, Хаберер (Шаллаи, 84), Шмид – Демирович (Петерсен, 85), Хелер

"Вольфсбург": Перван – Брукс, Борно (Бялек, 84), Лакруа – Руссийон (Штеффен, 76), Арнольд, Шлагер (Вранкс, 76), Мбабу (Баку, 76) – Крузе, Филипп (Л. Нмеча, 55) – Винд

Предупреждения: Н. Шлоттербек (55), Хаберер (64)

Мало кто верит в лигочемпионовские амбиции "Фрайбурга", однако команда Кристиана Штрайха за 8 туров до финиша продолжает идти в топ-4, люто сражаясь с "Хоффенхаймом" и ""РБ Лейпциг", которому завтра во что бы не стало надо будет побеждатть "Гройтер", чтобы сравняться по очкам с двумя конкурентами.

"Орлы" сильно провели первый тайм, уйдя на перерыв с перевесом в два мяча. Винченцо Грифо оформил дубль, сначала реализовав штрафной удар, а затем замкнув прострел Хефлера. "Волки" не сдались и усилиями Максимилиана Арнольда сумели возобновить паритет. Капитан сначала ассистировал Максу Крузе, а затем забил сам на 84-й минуте.

В решающий момент "Фрайбург" вновь выручил центрбек Нико Шлоттербек, забив свой четвертый мяч в кампании, и принесший своей команде важнейшие три очка.

Берлин, "Ан дер Альтен Ферстерей"

"Унион" – "Штутгарт" 1:1

Голы: Авоньи (41, пен) – Калайджич (90)

"Унион": Рённов – Баумгартль, Кнохе, Джекел – Гисельман (Очипка, 89), Премель, Хедира, Мёвальд (Шефер, 66), Триммель – Авоньи (Мишель, 73), Беккер (Фогльзаммер, 74)

"Штутгарт": Мюллер – Соса, Ито, Антон, Мавропанос (Штенцель, 59)– Фюрих, Каразор, Эндо (Кулибали, 85) – Мармуш, Калайджич, Томаш (Мангаля, 59)

Предупрежения: Гисельман (32), Шефер (90+4) – Ито (79), Мавропанос (40)

Саша Калайджич всерьёз настроен спасти "Штутгарт" от вылета. Австрийский таргетмен в прошлом туре забил победный в матче против "Боруссии" Гладбах (3:2), а сегодня принёс команде ничью в игре с "Унионом" голом на 90-й минуте. Само собой, Саше ассистировал Борна Соса. Третья голевая хорвата за 5 последних матчей, и все на Калайджича.

"Штутгарт" поднимается на 16-ю позицию, которая позволяет избежать прямого вылета. До совсем безопасного 15-го места всего 2 пункта. А вот "Унион" потихоньку теряет мотивацию. Без Макса Крузе берлинцам живётся невесело, а обидная серия неудач оставила их в 6 очках от зоны еврокубков. Ни туда, ни сюда.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Унион (Берлин) Штутгарт Фрайбург Вольфсбург
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