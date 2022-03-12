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Бундеслига. Гладбах нанёс Герте пятое поражение кряду

Германия
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Берлинцы настроены вылететь, БМ такой участи избежит

Бундеслига. Гладбах нанёс Герте пятое поражение кряду

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Бундеслига, 26-й тур

Менхенгладах, "Боруссия-Парк"

"Боруссия" М – "Герта" 2:0

Голы: Плеа (24, пен), Гинтер (59)

"Боруссия" М: Зоммер – Байер, Эльведи, Гинтер – Нетц (Лайнер, 78), Коне, Нойхаус, Скалли – Эмболо, Плеа (Крамер, 65) – Тюрам (Штиндль, 89)

"Герта": Лотка – Кемпф, Штарк, Гехтер – Аскасибар (Сердар, 46) – Дарида (Рихтер, 75), Тузар, Платтенхардт, Пекарик (Каде, 60) – Бельфодиль, Зельке (Эккеленкамп, 75)

Предупреждение: Гинтер (56), Скалли (81), Тюрам (89)

Одни из главных неудачников немецкого сезона сошлись лицом к лицу. "Боруссия" и "Герта" застряли во второй половине таблицы, и исход сегодняшней встречи мог существенно повлиять на шансы команд сохранить прописку в Бундеслиге. Для Гладбаха такая задача-минимум выглядит немного абсурдно, но с Ади Хюттером на большее "жеребцы" пока не претендуют. Чего уж говорить о самой безвольной команде последних недель, представляющих столицу.

К концу сезона Хюттер всё же научился использовать Алассана Плеа, и французский форвард сейчас является самым результативным игроком чемпионата в последние недели. Плеа сегодня позволили пробить первый в его немецкой карьере пенальти в середине первого тайма, и 29-летний игрок отметился 7-м результативным действием в 6 последних турах (3+4). Удивительно, но 16 из 34 голов Алассан в Бундеслиги зажигали первую единицу на табло. Всегда отличается в самый нужный момент.

Втором тайм стартовал с опасного удара Кемпфа головой, но Зоммер не позволил хавбеку исправится за привезённый пенальти блестящим сейвом. А затем "Боруссия" продемонстрировала то единственное, что дал им штаб Хюттера – угловые в атаке. Гинтер забил 5-й гол "жеребцов" с корнеров в этой кампании, что является лучшим показателем в чемпионате. На этом и закончили. 2:0.

"Боруссия" добывает первую победу в 4 последних турах, наконец достигнув отметки в три десятка очков. Наберут ещё 5 до конца сезона, и неизменно останутся. А вот безнадёжная "Герта" проигрывает пятую игру кряду и уже предпоследняя. А с такой игрой о первой победе в 2022-м году мечтать не приходится. Удручающая серия обещает продлиться, ведь в ближайших турах берлинцы будут рубиться с претендентами за ЛЧ – "Хоффенхаймом" и Байером", которые в последних турах поделили очки с самой "Баварией".

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В статье: Герта (Берлин) Боруссия (Менхенгладбах)
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