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Ноль побед в 2022 году и предпоследнее место: Герта выгнала турецкого тренера

Германия
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Продержался четыре месяца

Ноль побед в 2022 году и предпоследнее место: Герта выгнала турецкого тренера

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mario Hommes/DeFodi Images

Новина українською

"Герта" объявила об увольнении турецкого специалиста Тайфуна Коркута и его ассистентов.

Вчера берлинцы проиграли пятый матч Бундеслиги кряду, уступив "Гладбаху" (0:2). Это поражение отбросило команду на предпоследнее, 17-е место в таблице.

Коркут пришел в "Герту" в ноябре, сменив Паля Дардаи, и поначалу его методы работали - команда набрала 7 очков в 4 матчах. За этим, однако, последовал длительный спад и девятиматчевая серия без побед в 2022 году.

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В статье: Герта (Берлин) Тайфун Коркут
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