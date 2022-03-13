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Ноль побед в 2022 году и предпоследнее место: Герта выгнала турецкого тренера
Продержался четыре месяца
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Mario Hommes/DeFodi Images
"Герта" объявила об увольнении турецкого специалиста Тайфуна Коркута и его ассистентов.
Вчера берлинцы проиграли пятый матч Бундеслиги кряду, уступив "Гладбаху" (0:2). Это поражение отбросило команду на предпоследнее, 17-е место в таблице.
Коркут пришел в "Герту" в ноябре, сменив Паля Дардаи, и поначалу его методы работали - команда набрала 7 очков в 4 матчах. За этим, однако, последовал длительный спад и девятиматчевая серия без побед в 2022 году.
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