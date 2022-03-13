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Байер – Кёльн 0:1. Козлы обокрали Леверкузен

Германия
(1 голосов)

"Байер" без Шика не реализовал тонну моментов

Байер – Кёльн 0:1. Козлы обокрали Леверкузен

Фото: imago images/Matthias Koch

Новина українською

Бунделига, 26-й тур

Леверкузен, "БайАрена"

"Байер" – "Кёльн" 0:1

Гол: Шиндлер (67)

"Байер": Градецки – Инкапье, Та, Коссуну (Тапсоба, 46), Фримпонг (Фосу-Менса, 13) – Демирбай, Паласиос (Арангис, 64) – Паулиньо (Азмун, 64), Виртц (Адли, 28), Диаби – Аларио

"Кёльн": Швабе – Хектор, Хюберс, Килиан Шмитц – Скири (Шиндлер, 64) – Кайнц (Лемперле, 88), Дуда (Любичич, 64), Озджан – Модест, Андерссон (Тильман, 76)

Предупреждения: Паласиос (45+1), Демирбай (90+2) – Скири (52), Шмитц (65)

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В статье: Байер (Леверкузен) Кёльн
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