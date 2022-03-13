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Вундеркинд Байера порвал кресты в 18 лет

Германия
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В этом сезоне у Виртца 17 результативных действий

Вундеркинд Байера порвал кресты в 18 лет

Фото: Bundesliga

UA-Футбол
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Один из лидеров леверкузенского "Байера" Флориан Виртц порвал крестообразные связки в левом колене в матче Бундеслиги против "Кёльна".

Как сообщает клуб, 18-летнему игроку предстоит пройти сканирование МРТ для определения точного диагноза, однако он выбыл по меньшей мере на несколько месяцев.

У Флориана Виртца 24 матча за "Байер" в этом сезоне Бундеслиги, в которых он забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Он является самым молодым игроком, вышедшем на поле, в истории Бундеслиги.

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В статье: Байер (Леверкузен) Флориан Виртц
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