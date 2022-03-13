Вундеркинд Байера порвал кресты в 18 лет

Один из лидеров леверкузенского "Байера" Флориан Виртц порвал крестообразные связки в левом колене в матче Бундеслиги против "Кёльна".

Как сообщает клуб, 18-летнему игроку предстоит пройти сканирование МРТ для определения точного диагноза, однако он выбыл по меньшей мере на несколько месяцев.

У Флориана Виртца 24 матча за "Байер" в этом сезоне Бундеслиги, в которых он забил 7 голов и отдал 10 голевых передач. Он является самым молодым игроком, вышедшем на поле, в истории Бундеслиги.