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Железный Феликс снова в деле. Экс-тренер Баварии и Вольфсбурга возглавил Герту

Германия
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Это его первый клуб за последние 5 лет

Железный Феликс снова в деле. Экс-тренер Баварии и Вольфсбурга возглавил Герту

Фото: herthabsc.com

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Берлинская "Герта" объявила о назначении нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Феликс Магат, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 68-летним наставником рассчитан до конца текущего сезона.

Последним клубом Магата был китайский "Шаньдунь Лунэн", который он покинул в 2017 году. В Германии он работал с такими командами как "Айнтрахт", "Штутгарт", "Бавария", "Вольфсбург" и "Шальке 04".

В качестве тренера Феликс три раза выигрывал Бундеслигу и по два раза становился обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги.

Ранее "Герта" отправила в отставку предыдущего главного тренера Тайфуна Коркута. Немецкая команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.

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В статье: Герта (Берлин) Феликс Магат
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Источник:
ФК Герта

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