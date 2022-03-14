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Железный Феликс снова в деле. Экс-тренер Баварии и Вольфсбурга возглавил Герту
Это его первый клуб за последние 5 лет
Фото: herthabsc.com
Берлинская "Герта" объявила о назначении нового главного тренера команды. Им стал немецкий специалист Феликс Магат, сообщает пресс-служба клуба.
Контракт с 68-летним наставником рассчитан до конца текущего сезона.
Последним клубом Магата был китайский "Шаньдунь Лунэн", который он покинул в 2017 году. В Германии он работал с такими командами как "Айнтрахт", "Штутгарт", "Бавария", "Вольфсбург" и "Шальке 04".
В качестве тренера Феликс три раза выигрывал Бундеслигу и по два раза становился обладателем Кубка Германии и Кубка немецкой лиги.
Ранее "Герта" отправила в отставку предыдущего главного тренера Тайфуна Коркута. Немецкая команда занимает предпоследнее, 17-е место в турнирной таблице чемпионата Германии с 23 очками в 26 матчах.
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