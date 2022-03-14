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Были проблемы с сердцем. Один из лучших фулбеков мира снова тренируется с Баварией
Главное, чтобы не было последствий после
Getty Images / Global Images Ukraine
Левый защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис вернулся в тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.
После перенесенного коронавируса, у фулбека были проблемы с сердцем. Конкретнее, легкий миокардит, из-за которого он должен был отсутствовать до апреля.
Beautiful news. Here’s Bayern fullback Alphonso Davies back in training today after being out since January with a heart condition. ???????? #FCBayern— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 14, 2022
Welcome back, @AlphonsoDavies! ???????? pic.twitter.com/thsuSNnDHi
В этом сезоне на счету Дэвиса 23 матча и шесть результативных передач.
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