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Были проблемы с сердцем. Один из лучших фулбеков мира снова тренируется с Баварией

Германия
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Главное, чтобы не было последствий после

Были проблемы с сердцем. Один из лучших фулбеков мира снова тренируется с Баварией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Левый защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис вернулся в тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

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После перенесенного коронавируса, у фулбека были проблемы с сердцем. Конкретнее, легкий миокардит, из-за которого он должен был отсутствовать до апреля.

В этом сезоне на счету Дэвиса 23 матча и шесть результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Альфонсо Дэвис
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