Были проблемы с сердцем. Один из лучших фулбеков мира снова тренируется с Баварией

Левый защитник "Баварии" и сборной Канады Альфонсо Дэвис вернулся в тренировкам. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенской команды.

После перенесенного коронавируса, у фулбека были проблемы с сердцем. Конкретнее, легкий миокардит, из-за которого он должен был отсутствовать до апреля.

Beautiful news. Here’s Bayern fullback Alphonso Davies back in training today after being out since January with a heart condition. ???????? #FCBayern



Welcome back, @AlphonsoDavies! ???????? pic.twitter.com/thsuSNnDHi