"Айнтрахт" из Франкфурта, который выступает в немецкой Бундеслиге, официально отказался от сотрудничества с "Лабораторией Касперского".

Причиной разрыва отношений стали сомнения Федерального управления по информационной безопасности в надежности продукта на фоне войны рф с Украиной.

В Германии опасаются, что софт может быть использован правительством эрефии для сбора информации и кибератак.

Представители компании опровергают связи с правительством и заявляют, что "война никому не нужна".

Но уже во всем мире прекрасно знают, что любые заявления из рф можно печатать сразу на туалетной бумаге.

Еще в 2017-м правительство США запретило использование "Касперского" в связи с опасностью шпионажа.

Как видим, ничего нового.