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Клуб немецкой Бундеслиги отказался от сотрудничества с Лабораторией Касперского

Германия
(3 голосов)

Качество - ниже плинтуса.

Клуб немецкой Бундеслиги отказался от сотрудничества с Лабораторией Касперского

Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

"Айнтрахт" из Франкфурта, который выступает в немецкой Бундеслиге, официально отказался от сотрудничества с "Лабораторией Касперского".

Причиной разрыва отношений стали сомнения Федерального управления по информационной безопасности в надежности продукта на фоне войны рф с Украиной.

В Германии опасаются, что софт может быть использован правительством эрефии для сбора информации и кибератак.

Представители компании опровергают связи с правительством и заявляют, что "война никому не нужна".

Но уже во всем мире прекрасно знают, что любые заявления из рф можно печатать сразу на туалетной бумаге.

Еще в 2017-м правительство США запретило использование "Касперского" в связи с опасностью шпионажа.

Как видим, ничего нового.

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В статье: Бундеслига Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
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