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Клуб немецкой Бундеслиги отказался от сотрудничества с Лабораторией Касперского
Качество - ниже плинтуса.
Jakub Porzycki/NurPhoto via Getty Images
"Айнтрахт" из Франкфурта, который выступает в немецкой Бундеслиге, официально отказался от сотрудничества с "Лабораторией Касперского".
Причиной разрыва отношений стали сомнения Федерального управления по информационной безопасности в надежности продукта на фоне войны рф с Украиной.
В Германии опасаются, что софт может быть использован правительством эрефии для сбора информации и кибератак.
Представители компании опровергают связи с правительством и заявляют, что "война никому не нужна".
Но уже во всем мире прекрасно знают, что любые заявления из рф можно печатать сразу на туалетной бумаге.
Еще в 2017-м правительство США запретило использование "Касперского" в связи с опасностью шпионажа.
Как видим, ничего нового.
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