Айнтрахт прекращает сотрудничество с российским антивирусом Касперский

Немецкий "Айнтрахт" прекращает сотрудничество с российским производителем систем кибербезопасности "Касперский" – официальное заявление клуба.

"С сегодняшним официальным и формальным предупреждением Федерального управления по информационной безопасности (BSI), которое выражает сомнения в надежности производителя систем кибербезопасности Kaspersky, партнерство, основанное на доверии к продуктам и услугам в этой очень чувствительной области, больше невозможно".

Представитель совета директоров Аксель Хеллманн говорит: "Мы всегда четко давали понять, что продолжение партнерства с "Лабораторией Касперского"(в условиях войны) основывается на фактах и ​​взаимоотношениях, а не на национальностях".

После предупреждения BSI, предоставленных фактов доверие к продуктам и услугам "Лаборатории Касперского" значительно изменились. Мы уведомили руководство партнеров о немедленном расторжении спонсорского соглашения.

Мы можем оглянуться на доверительное и успешное партнерство с "Лабораторией Касперского". В последние четыре года у нас всегда было честное и хорошее сотрудничество с этими людьми. Мы очень сожалеем о прекращении сотрудничества", – говорится в официальном заявлении "Айнтрахта" на сайте клуба.

Напомним, что 24 февраля россия без объявления войны вторглась на территорию Украины. Все мировые компании, сохранившие уважение в первую очередь к себе, за последние недели уже покинули или в процессе ухода с российского рынка.