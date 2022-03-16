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Айнтрахт прекращает сотрудничество с российским антивирусом Касперский
Клуб предупредило Федеральное управление по информационной безопасности
Фото: twitter.com/eintracht_eng
Немецкий "Айнтрахт" прекращает сотрудничество с российским производителем систем кибербезопасности "Касперский" – официальное заявление клуба.
"С сегодняшним официальным и формальным предупреждением Федерального управления по информационной безопасности (BSI), которое выражает сомнения в надежности производителя систем кибербезопасности Kaspersky, партнерство, основанное на доверии к продуктам и услугам в этой очень чувствительной области, больше невозможно".
Представитель совета директоров Аксель Хеллманн говорит: "Мы всегда четко давали понять, что продолжение партнерства с "Лабораторией Касперского"(в условиях войны) основывается на фактах и взаимоотношениях, а не на национальностях".
После предупреждения BSI, предоставленных фактов доверие к продуктам и услугам "Лаборатории Касперского" значительно изменились. Мы уведомили руководство партнеров о немедленном расторжении спонсорского соглашения.
Мы можем оглянуться на доверительное и успешное партнерство с "Лабораторией Касперского". В последние четыре года у нас всегда было честное и хорошее сотрудничество с этими людьми. Мы очень сожалеем о прекращении сотрудничества", – говорится в официальном заявлении "Айнтрахта" на сайте клуба.
Напомним, что 24 февраля россия без объявления войны вторглась на территорию Украины. Все мировые компании, сохранившие уважение в первую очередь к себе, за последние недели уже покинули или в процессе ухода с российского рынка.
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