УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Айнтрахт прекращает сотрудничество с российским антивирусом Касперский
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнтрахт прекращает сотрудничество с российским антивирусом Касперский

Германия
(1 голосов)

Клуб предупредило Федеральное управление по информационной безопасности

Айнтрахт прекращает сотрудничество с российским антивирусом Касперский

Фото: twitter.com/eintracht_eng

Новина українською

Немецкий "Айнтрахт" прекращает сотрудничество с российским производителем систем кибербезопасности "Касперский" – официальное заявление клуба.

"С сегодняшним официальным и формальным предупреждением Федерального управления по информационной безопасности (BSI), которое выражает сомнения в надежности производителя систем кибербезопасности Kaspersky, партнерство, основанное на доверии к продуктам и услугам в этой очень чувствительной области, больше невозможно".

Представитель совета директоров Аксель Хеллманн говорит: "Мы всегда четко давали понять, что продолжение партнерства с "Лабораторией Касперского"(в условиях войны) основывается на фактах и ​​взаимоотношениях, а не на национальностях".

После предупреждения BSI, предоставленных фактов доверие к продуктам и услугам "Лаборатории Касперского" значительно изменились. Мы уведомили руководство партнеров о немедленном расторжении спонсорского соглашения.

Мы можем оглянуться на доверительное и успешное партнерство с "Лабораторией Касперского". В последние четыре года у нас всегда было честное и хорошее сотрудничество с этими людьми. Мы очень сожалеем о прекращении сотрудничества", – говорится в официальном заявлении "Айнтрахта" на сайте клуба.

Напомним, что 24 февраля россия без объявления войны вторглась на территорию Украины. Все мировые компании, сохранившие уважение в первую очередь к себе, за последние недели уже покинули или в процессе ухода с российского рынка.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
klub.eintracht.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Olegyurchak (Хмельницький )
16.03.2022 в 21:58
Если сожалеете о сотрудничестве с россией, добро пожаловать в Харьков и Мариуполь...
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...