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В Реале считают, что могут купить и Мбаппе, и Холанда вместе

Германия
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Если норвежец того захочет

В Реале считают, что могут купить и Мбаппе, и Холанда вместе

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

Руководство "Реала" считает, что в силах клуба подписать и нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает Marca. Ключевым фактором будет являться желание самого норвежца.

Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес обсудил возможность трансфера с генеральным директором клуба Хосе Санчесом.

Напомним, что прошлым летом "Реал" потратил всего 31 миллион евро на трансфер Камавинги, заработав при этом 78 миллионов на уходах Варана с Эдегором и аренде Диаса.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Реал (Мадрид) Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд ПСЖ
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Источник:
marca.com

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