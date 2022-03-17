В Реале считают, что могут купить и Мбаппе, и Холанда вместе

Руководство "Реала" считает, что в силах клуба подписать и нападающего "ПСЖ" Килиана Мбаппе и форварда "Боруссии" Дортмунд Эрлинга Холанда, сообщает Marca. Ключевым фактором будет являться желание самого норвежца.

Сообщается, что президент "Реала" Флорентино Перес обсудил возможность трансфера с генеральным директором клуба Хосе Санчесом.

Напомним, что прошлым летом "Реал" потратил всего 31 миллион евро на трансфер Камавинги, заработав при этом 78 миллионов на уходах Варана с Эдегором и аренде Диаса.