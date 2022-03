Юные болельщики Айнтрахта выбежали на поле с призывом остановить путина

Весь мир выступает против жестокой агрессии россии на украинских территориях, а на футбольных стадионах продолжаются акции с призывом остановить путинский режим.

Так, во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) на поле выбежали юные болельщики с самодельным плакатом в поддержку Украины.

Стюарды сначала хотели выдворить мальчиков, но те, под защитой футболистов, показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.

Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutin pic.twitter.com/5aoslWT1dN