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Юные болельщики Айнтрахта выбежали на поле с призывом остановить путина
Невероятный перформанс в поддержку Украины
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Весь мир выступает против жестокой агрессии россии на украинских территориях, а на футбольных стадионах продолжаются акции с призывом остановить путинский режим.
Так, во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) на поле выбежали юные болельщики с самодельным плакатом в поддержку Украины.
Стюарды сначала хотели выдворить мальчиков, но те, под защитой футболистов, показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.
"Остановите путина!" – именно такая надпись была у ребят на сине-желтом плакате.
Love those kids bravery and @eintracht_us for letting them do it. #StopPutin pic.twitter.com/5aoslWT1dN— Mike Wndr (@Mikewndr) March 15, 2022
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