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Юные болельщики Айнтрахта выбежали на поле с призывом остановить путина

Германия
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Невероятный перформанс в поддержку Украины

Юные болельщики Айнтрахта выбежали на поле с призывом остановить путина

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Весь мир выступает против жестокой агрессии россии на украинских территориях, а на футбольных стадионах продолжаются акции с призывом остановить путинский режим.

Так, во время одного из матчей Бундеслиги состоялся невероятный перформанс. После победы франкфуртского "Айнтрахта" над "Бохумом" (2:1) на поле выбежали юные болельщики с самодельным плакатом в поддержку Украины.

Стюарды сначала хотели выдворить мальчиков, но те, под защитой футболистов, показали свое обращение к стадиону. Арена встретила отважный поступок овациями.

"Остановите путина!" – именно такая надпись была у ребят на сине-желтом плакате.

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В статье: Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) война с Россией Бохум (Германия)
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