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Матч Бохум – Боруссия М был остановлен из-за нападения на судью

Германия
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В бокового арбитра прилетел посторонний предмет

Матч Бохум – Боруссия М был остановлен из-за нападения на судью

Фото: imago images

Новина українською

Дебютный матч 27-го тура Бундеслиги между "Бохумом" и "Боруссией" Менхенгладбах был остановлен из-за нападения на судью.

На 70-й минуте встречи с трибун "Воновия Рурштадион" прилетел посторонний предмет, попавший прямо в затылок бокового арбитра Кристиана Гиттельманна. По соображениям безопасности главный арбитр тут же увёл команды в подтрибунное помещение.

На данный момент матч официально остановлен и сегодня доигран не будет. В ближайшее время Бундеслига огласит своё решение по поводу судьбы поединка.

На момент остановки счёт был 0:2 в пользу "Боруссии", за которую во втором тайме отличились Алассан Плеа и Брель Эмболо.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Бохум
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