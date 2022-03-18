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Матч Бохум – Боруссия М был остановлен из-за нападения на судью
В бокового арбитра прилетел посторонний предмет
Фото: imago images
Дебютный матч 27-го тура Бундеслиги между "Бохумом" и "Боруссией" Менхенгладбах был остановлен из-за нападения на судью.
На 70-й минуте встречи с трибун "Воновия Рурштадион" прилетел посторонний предмет, попавший прямо в затылок бокового арбитра Кристиана Гиттельманна. По соображениям безопасности главный арбитр тут же увёл команды в подтрибунное помещение.
На данный момент матч официально остановлен и сегодня доигран не будет. В ближайшее время Бундеслига огласит своё решение по поводу судьбы поединка.
На момент остановки счёт был 0:2 в пользу "Боруссии", за которую во втором тайме отличились Алассан Плеа и Брель Эмболо.
???? Bochum - Mönchengladbach vient d’être arrêté en plein match, après que l’arbitre assistant ait été victime d’un lancer de chope de bière en pleine tête. pic.twitter.com/kmM5aa3xUj— Le Football en VOD LXIII (@LeLxiii_) March 18, 2022
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