Дебютный матч 27-го тура Бундеслиги между "Бохумом" и "Боруссией" Менхенгладбах был остановлен из-за нападения на судью.

На 70-й минуте встречи с трибун "Воновия Рурштадион" прилетел посторонний предмет, попавший прямо в затылок бокового арбитра Кристиана Гиттельманна. По соображениям безопасности главный арбитр тут же увёл команды в подтрибунное помещение.

На данный момент матч официально остановлен и сегодня доигран не будет. В ближайшее время Бундеслига огласит своё решение по поводу судьбы поединка.

На момент остановки счёт был 0:2 в пользу "Боруссии", за которую во втором тайме отличились Алассан Плеа и Брель Эмболо.