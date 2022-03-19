Бундеслига, 27-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Унион" 19:30

Трансляция – Megogo

Бавария

"Бавария" в последнее время демонстрирует неубедительные результаты на внутренней арене, позволив "Боруссии" Дортмунд серьёзно сократить отставание за последние недели. За 5 последних туров мюнхенцы набрали всего 8 пунктов – не самый впечатляющий показатель для "рекордмайстера".

Позорное поражение от новичка Бундеслиги "Бохума" (4:2) удалось смыть последующими победами над "Гройтером" (4:1) и "Айнтрахтом" (0:1). Но затем коллектив Юлиана Нагельсманна снова заглох, сыграв вничью с двумя претендентами на ЛЧ – "Байером" (1:1) и "Хоффенхаймом" (1:1). И те же "фармацевты" не просто отобрали у "Баварии" очки, но и дали тем абсолютно равный бой.

При этом кадровые проблемы никуда не исчезли. Альфонсо Дэвис всё ещё недоступен, как и Леон Горецка. В центре обороны возник кризис на фоне изоляции Павара и травмы Зюле. Так что Нианзу видимо придётся выйти с первых минут, раз Нагельсманн так пристрастился к схеме с тремя ЦЗ.

Унион

Зимний переход Макса Крузе в "Вольфсбург" обернулся не только большими символическими потерями – всё же речь о без преувеличения легенде клуба. Без 33-летнего форварда забивать за "железных" осталось попросту некому, и "Унион" серьёзно сдал в новом году.

Некоторый повод для оптимизма подарил Тайво Авоньи, прервавший своё голевое молчание с декабря, забив 2 мяча в 3 последних турах. Голы Авоньи принесли "Униону" два единственный позитивных результата с начала февраля, а именно победу над "Майнцем" (3:1) и ничью со "Штутгартом" (1:1).

С кадровой точки зрения важным стало возвращение основного голкипера Андреаса Люте, пропустившего игру прошлого уик-энда. Но есть и потери. Гриша Прёмель пропустит матч с "Баварией" из-за перебора жёлтых карточек.

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Статистика и факты

Левандовски забивал во всех играх против "Униона" (5 голов в 4 матчах)

Мануэль Нойер может стать рекордсменом по количеству побед в Бундеслиге (на данный момент у них с Оливером Каном по 310 выигранных матчей)

Авоньи забил 10 голов в этом сезоне Бундеслиги

"Унион" за последние 6 туров потерпел столько же поражений (4), сколько за 20 предыдущих туров

"Унион" проиграл 3 последних выездных матча Бундеслиги, ни разу не сумев забить

Ориентировочные составы

"Бавария": Нойер – Нианзу, Упамекано, Эрнандес – Гнабри, Киммих, Мусиала, Коман – Мюллер, Сане – Левандовски

"Унион": Люте – Якель, Кнохе, Баумгартль – Хедира – Триммель, Бекер, Мёвальд, Очипка – Авоньи, Михель

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Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Бавария – Унион от UA-Футбол

"Бавария" не может позволить себе ещё одну осечку. Тем более, команда Нагельсманна продолжает демонстрировать приличный футбол, в отличии от "Униона". Берлинцы сейчас не в лучшей форме, особенно плохо выступая на выезде. Так что победа однозначно останется за фаворитом. Прогноз: победа "Баварии" 3:0.