Бундеслига. Триумфальное возвращение Магата, критичные осечки Хоффе и Фрайбурга 

Бундеслига, 27-й тур

Берлин, "Олимпийский стадион"

"Герта" – "Хоффенхайм" 3:0

Голы: Штарк (39), Бельфодиль (63), Тузар (74)

"Герта": Шволов – Платтенхардт, Кемпф, Бойата, Пекарик – Штарк – Сердар (Миттельштадт, 68), Аскасибар, Тузар, Рихтер (Каде, 82) – Бельфодиль (Зельке, 81)

"Хоффенхайм": Бауманн – Акпогума (Чи, 77), Фогт, Пош – Раум, Баумгартнер, Гайгер (Даббур, 62), Штиллер, Ларсен – Крамарич, Рюттер (Бишоф, 77)

Предупреждение: Пекарик (50) – Акпогума (55)

Старик Феликс Магат победоносно возвращается в Бундеслигу, принеся своей новой команде первую победу в 2022-м году! "Герта" после 5 поражений кряду оказалась в критичном положении, из-за чего руководством клуба пошло на крайнюю меру – второе тренерское увольнение за сезон. А вместе с ним приглашение "последнего диктатора Европы", Железного Феликса, уже 5 лет не работавшего вообще и почти 10 на серьезном уровне.

Дебют выдался впечатляющим – разгром претендента на Лигу Чемпионов в лице "Хоффенхайма". Рецепт победы оказался весьма олдскульным – тяжелая работа и акцент на стандарты. Все три своих мяча столичная команда провела после штрафных, исполненных убийственной левой ногой Платтенхардта. Явно заготовленных под слабости "Хоффенхайма" и их сомнительно высокую линию обороны. В защите "Герта" в кои-то веки выглядела дисциплинировано: Кевину Принсу-Боатенгу место на поле не нашлось, а работяга Сердар впервые в сезоне вышел справа в полузащите.

Забавным оказались средние позиции игроков "Герты" с мячом и без него – никакой разницы в тепловых картах не было, потому что все дисциплинированно двигались без намёка на творческую свободу. Методы прошлого века, но "Герте" именно это и было нужно. У них была тактика и они её придерживались – такого за берлинцами давненько не наблюдалось. Но сработает ли авторитарный подход Магата даже на короткой дистанции с новым поколением игроков – огромный вопрос. Но старт выдался впечатляющим.

Тем временем "Герта" пока прощается с зоной вылета, а "Хоффенхайм" позволил "РБ Лейпциг" и "Фрайбургу" распорядиться судьбой четвертой строчки.

Гройтер, "Шпортпарк Ронхоф"

"Гройтер" – "Фрайбург" 0:0

"Гройтер": Линде – Виргевер, Бауэр, Грисбек – Мейерхефер, Рашль (Сегуин, 71), Кристиансен, Аста – Тилльман (Грин, 71)– Хргота, Левелинг (Нильсен, 60)

"Фрайбург": Флеккен – Гюнтер, Н. Шлоттербек, Гульде, Шмид – Грифо (Вермей, 88), Эггештайн, Хаберер (Вайсхаупт, 83), Саллаи – Демирович (Петерсен, 58), Хёлер

Предупреждения: Виргевер (75)

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Аугсбург" 3:2

Голы: Антон (44), Мармуш (79), Томаш (85) – Хан (6), Грегорич (45)

Майнц, "MEWA Арена"

"Майнц" – "Арминия" 4:0

Голы: Буркардт (1, 75, пен), Ниакате (65, пен), Ингвартсен (79, пен)