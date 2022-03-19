Бундеслига, 27-й тур

Мюнхен, "Альянц Арена"

"Бавария" – "Унион" 4:0

Голы: Коман (16), Нианзу (25), Левандовски (45+1, пен, 47)

"Бавария": Нойер – Станишич, Нианзу, Упамекано, Эрнандес – Киммих (Толиссо, 75), Мусиала (Забитцер, 62) – Сане (Рока, 75), Мюллер (Чупо-Мотинг, 75), Коман (Гнабри, 68) – Левандовски

"Унион": Люте – Якель, Кнохе, Баумгартль – Хедира – Рюэрсон, Харагучи (Уджа, 84), Мёвальд (Шефер, 62), Очипка – Авоньи (Фогльзаммер, 62), Беккер (Михель, 73)

Предупреждения: Мусиала (51) – Баумгартль (39)

"Бавария" добыла будничную победу над "Унионом", решив исход поединка ещё до перерыва. Гости может и из столицы Германии, но настоящая столица Бундеслиги – это, конечно же, Мюнхен. "Рекордмайстер" увеличивает отрыв от Дортмунда до 10 очков, хотя по потерянным отрыв продолжает быть неубедительным – всего 4 пункта.

Возвращение основного голкипера Андреаса Люте оказалось не таким уж радостным для "железных". Кингсли Коман неожиданно решился на дальний выстрел на 16-й минуте, но пробил далеко не в самый угол, но всё равно поразил цель – мяч остался на совести вратаря. Люте не спас и через 9 минут, когда Нианзу отметил свой дебютный выход в старте в сезоне ещё и первым голом, замкнув навес с углового.

Под занавес тайма голкипера гостей начала подставлять ещё и его линия обороны. Яккель безалаберно исполнил скидку на своего вратаря, на самом деле выведя Левандовски на рандеву. Люте не ожидал такой подставы от своего партнёра, и снёс польского голеадора в собственной штрафной. Роберт сам же и исполнил приговор, забив в пятом из пяти своих матчей против "Униона".

Сразу после перерыва Левандовски оформил дубль, увенчав быструю комбинацию баварцев ударом с близкого расстояния. На этом чемпион перешёл в режим энергосбережения, и хладнокровно довёл игру до финального свистка. 4:0. "Бавария" возвращается на победную тропу.