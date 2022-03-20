Бундеслига, 27-й тур

Лейпциг, "Ред Булл Арена"

"РБ Лейпциг" – "Айнтрахт" 0:0

"РБ Лейпциг": Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан, Кампль (Форсберг, 60), Лаймер (Хайдара, 84), Хенрикс – Ольмо (Собослаи, 84) – Силва (Поульсен, 72), Нкунку

"Айнтрахт": Трапп – Ндика, Хинтереггер, Тута – Костич, Роде (Хрустич, 46), Якич, Кнауфф (Ленц, 80) – Камада (Ильзанкер, 89), Линдстрём (Хауге, 66) – Борре (Ламмерс, 88)

Предупреждения: Лаймер (19) – Ндика (35), Хинтереггер (50), Хрустич (56), Хауге (90+2), Якич (90+3)

100 дней Доменико Тедеско. Именно столько уроженец Италии возглавляет "РБ Лейпциг", добившись существенного прогресса за этот срок. "Быки" выиграли 8 из 12 матчей при новом тренере в Бундеслиге, вернув команды с 11-го места прямиком в зону Лиги Чемпионов, где им самое место. Главное преображение касалось атаки – РБ стал забивать по 2,66 голов в среднем за игру, а Нкунку стал казаться ещё более неудержимым.

Но затем наступил 101-й день и "Лейпциг" внезапно не сумел забить. "Антрайхту" удалось стать первой командой в 2022-м году, которая удержала неугомонную атаку "быков". Хоть и не без доли удачи. В середине первого тайма Мартину Хинтереггеру пришлось выносить мяч прямо с линии ворот после удара Силвы. Затем Симакан со средней дистанции проверил штангу ворот Траппа, а Лаймер – перекладину.

После перерыва "Айнтрахт" сдерживал хозяев уже намного качественнее, но у всё того же Лаймера был отличный шанс забить. Австриец здорово подключился в контратаке, выбежал на рандеву с Траппом, но голкипер героически отразил удар.

Как итог – редкие нули для Бундеслиги. "РБ Лейпциг" в зоне ЛЧ, но борьба обещает быть жаркой. У "Байера" и "Фрайбурга" столько же очков, к тому же у первых игра в запасе. "Хоффенхайм" отстаёт от компании на пункт. А в ЛЧ из этого квартета попадут лишь двое – "Бавария" и Дортмунд слишком далеко впереди.