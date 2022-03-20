Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вольфсбург – Байер 0:2. Суперсаб Паулиньо крадёт 3 очка
Замена Сеоане перевернула игру
Фото: Bayer 04 Leverkusen
Бунделига, 27-й тур
Вольфсбург, "Фольксваген Арена"
"Вольфсбург" – "Байер" 0:2
Голы: Паулиньо (86, 90+2)
"Вольфсбург": Перван – Брукс (Бялек, 88), Борно, Лакруа – Руссийон (Герхардт, 81), Арнольд, Шлагер (Вранкс, 74), Мбабу (Баку, 74) – Винд (Вальдшмидт, 74), Крузе – Л. Нмеча
"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Коссуну (Синкгравен, 81) – Баккер (Инкапье, 65), Демирбай, Андрих, Белларраби (Арангис, 73) – Адли (Паулиньо, 81) – Азмун (Аларио, 73), Диаби
Предупреждения: Лакруа (83), Вранкс (83) – Адли (9), Инкапье (83), Демирбай (83)
Популярное сейчас
- Шахтер отпустил Мораеса, три аренды Динамо. Кто покинул УПЛ и Первую Лигу из-за нападения России
- Зозуля: Как бы ни относились к Алиеву, а сейчас он стоит с оружием в руках и охраняет Киев
- Селезнев: Ярик – чистый патриот. Он хотел ехать со мной в Киев в терроборону
- Юные болельщики Айнтрахта выбежали на поле с призывом остановить путина
- Святослав Вакарчук спел Червону Руту вместе с харьковчанами и мэром города в метро
- Златан Ибрагимович предстал в образе байкера на крутом мотоцикле. ФОТО