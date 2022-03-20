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Вольфсбург – Байер 0:2. Суперсаб Паулиньо крадёт 3 очка

Германия
(1 голосов)

Замена Сеоане перевернула игру

Вольфсбург – Байер 0:2. Суперсаб Паулиньо крадёт 3 очка

Фото: Bayer 04 Leverkusen

Новина українською

Бунделига, 27-й тур

Вольфсбург, "Фольксваген Арена"

"Вольфсбург" – "Байер" 0:2

Голы: Паулиньо (86, 90+2)

"Вольфсбург": Перван – Брукс (Бялек, 88), Борно, Лакруа – Руссийон (Герхардт, 81), Арнольд, Шлагер (Вранкс, 74), Мбабу (Баку, 74) – Винд (Вальдшмидт, 74), Крузе – Л. Нмеча

"Байер": Градецки – Тапсоба, Та, Коссуну (Синкгравен, 81) – Баккер (Инкапье, 65), Демирбай, Андрих, Белларраби (Арангис, 73) – Адли (Паулиньо, 81) – Азмун (Аларио, 73), Диаби

Предупреждения: Лакруа (83), Вранкс (83) – Адли (9), Инкапье (83), Демирбай (83)

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В статье: Байер (Леверкузен) Вольфсбург
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