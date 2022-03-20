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Кёльн – Боруссия Д 1:1. Дортмунд окончательно отпустил Баварию
"Козлы" остановили BVB
Фото: Borussia Dortmund
Бундеслига, 27-й тур
Кёльн, "Рейн Энерги"
"Кёльн" – "Боруссия" Д 1:1
Голы: Андерссон (36) – Вольф (8)
"Кёльн": Швабе – Хорн, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибу, 10) – Озджан – Шауб (Тильман, 68), Дуда, Ут (Острак, 84) – Андерссон (Олесен, 84), Модест
"Боруссия": Кобель – Геррейру (Брандт, 66), Аканджи, Джан, Пасслак (Хуммельс, 46) – Витсель – Азар (Мален, 81), Беллингем, Рейна, Вольф (Понграчич, 87) – Холанд (Реньер, 87)
Предупреждения: Озджан (67), Дуда (76) – Вольф (30), Витсель (43), Джан (47)
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