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Кёльн – Боруссия Д 1:1. Дортмунд окончательно отпустил Баварию

Германия
(1 голосов)

"Козлы" остановили BVB

Кёльн – Боруссия Д 1:1. Дортмунд окончательно отпустил Баварию

Фото: Borussia Dortmund

Новина українською

Бундеслига, 27-й тур

Кёльн, "Рейн Энерги"

"Кёльн" – "Боруссия" Д 1:1

Голы: Андерссон (36) – Вольф (8)

"Кёльн": Швабе – Хорн, Хюберс, Килиан, Шмитц (Эхизибу, 10) – Озджан – Шауб (Тильман, 68), Дуда, Ут (Острак, 84) – Андерссон (Олесен, 84), Модест

"Боруссия": Кобель – Геррейру (Брандт, 66), Аканджи, Джан, Пасслак (Хуммельс, 46) – Витсель – Азар (Мален, 81), Беллингем, Рейна, Вольф (Понграчич, 87) – Холанд (Реньер, 87)

Предупреждения: Озджан (67), Дуда (76) – Вольф (30), Витсель (43), Джан (47)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Кёльн
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