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Официально: Игроки украинских клубов не смогут доигрывать сезон в Бундеслиге

Германия
Обновлено
(1 голосов)

Только тренировки и товарняки

Официально: Игроки украинских клубов не смогут доигрывать сезон в Бундеслиге

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Из-за войны на территории Украины, футбол в стране был поставлен на паузу. ФИФА пошло навстречу игрокам и разрешило им совершать переходы в специальное трансферное окно. Однако не все лиги признают данное решение.

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На сайте Немецкого футбольного союза появилась информации, что игроки украинских клубов не смогут доигрывать сезон в Бундеслиге. Согласно общему регламенту трансфера клуба, игроки всех возрастов имеют возможность принимать участие лишь в тренировках и товарищеских матчах.

Основная причина решения DFB — сохранить спортивную честность соревнований и оставшихся игровых дней сезона 2021/2022 во всех дивизионах.

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В статье: Бундеслига
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Источник:
  DFB

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Комментарии (1)
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RicoRico (Кривой Рог)
22.03.2022 в 21:35
Ничего удивительного. Что в 1939, что в 2022: россия кормит Германию с руки.Zиг хайль, реинкарнация.Не удивлюсь если такое же скажет и Франция.
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