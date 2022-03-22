Официально: Игроки украинских клубов не смогут доигрывать сезон в Бундеслиге

Из-за войны на территории Украины, футбол в стране был поставлен на паузу. ФИФА пошло навстречу игрокам и разрешило им совершать переходы в специальное трансферное окно. Однако не все лиги признают данное решение.

На сайте Немецкого футбольного союза появилась информации, что игроки украинских клубов не смогут доигрывать сезон в Бундеслиге. Согласно общему регламенту трансфера клуба, игроки всех возрастов имеют возможность принимать участие лишь в тренировках и товарищеских матчах.

Основная причина решения DFB — сохранить спортивную честность соревнований и оставшихся игровых дней сезона 2021/2022 во всех дивизионах.