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Перебежал в другой лагерь. Ведущий игрок Баварии наконец-то вакцинировался от COVID-19
Сомнения развеялись
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии Йозуа Киммих вакцинировался от коронавирусной инфекции.
В октябре прошлого года хавбека раскритиковали за то, что он отказался прививаться. Свою позицию Киммих объяснил "отсутствием долгосрочных исследований вакцины". В ноябре 2021-го Киммих подхватил коронавирус, сообщалось, что болезнь ударила по легким хавбека. После выздоровления 27-летний Йозуа все-таки принял решение вакцинироваться.
Киммих выступает за "Баварию" с 2015-го. В текущем сезоне футболист сыграл в 21 матче Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.
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