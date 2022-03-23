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Перебежал в другой лагерь. Ведущий игрок Баварии наконец-то вакцинировался от COVID-19

Германия
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Сомнения развеялись

Перебежал в другой лагерь. Ведущий игрок Баварии наконец-то вакцинировался от COVID-19

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник мюнхенской "Баварии" и национальной сборной Германии Йозуа Киммих вакцинировался от коронавирусной инфекции.

В октябре прошлого года хавбека раскритиковали за то, что он отказался прививаться. Свою позицию Киммих объяснил "отсутствием долгосрочных исследований вакцины". В ноябре 2021-го Киммих подхватил коронавирус, сообщалось, что болезнь ударила по легким хавбека. После выздоровления 27-летний Йозуа все-таки принял решение вакцинироваться.

Киммих выступает за "Баварию" с 2015-го. В текущем сезоне футболист сыграл в 21 матче Бундеслиги, забил 3 гола и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Йозуа Киммих коронавирус
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