Бомба замедленного действия. Как трансфер Эрнандеса разрушил экономический баланс Баварии

"Баварию" принято считать образцовым клубом с точки зрения управления. Топ-клуб, с нуля создавший себя сам планомерным развитием. Мюнхенцы постепенно шли к собственному величию, обходясь без финансовых вливаний извне, а также всегда избегали дорогостоящих трансферов. До сезона 2017/18 "рекордмайстер" никогда не платил за игрока больше 40 миллионов евро, а их главная суперзвезда Роберт Левандовски и вовсе достался им бесплатно, ровно как и блестящий Леон Горецка.

Новую эпоху в трансферной политике "Баварии" ознаменовал приход Хасана Салихамиджича на должность спортивного директора в 2017-м году. По клубной традиции управленческий пост доверили бывшему футболисту команды, на рубеже веков отбегавшего 9 сезонов за "Баварию". Салихамиджич был ставленником Ули Хёнесса, на пару с Карл-Хайнцем Румменигге создавшего из мюнхенцев тот клуб, которым мы знаем его сейчас. Прагматик Руммениге отвечал за рассудок, в то время как Хёнесс был сердцем клуба. Эта связка напрямую повлияла на становление гегемонии "Баварии", и теперь их роли на себя примеряют Оливер Кан и Хасан Салихамиджич. И если первый ещё толком не успел проявить себя, то вопросов ко втором уже возникло немало.

В Германии спортивные директора имеют гораздо больше полномочий, нежели в других странах. Они полностью отвечают за формирование состава, назначения главных тренеров и даже сидят на лавке запасных во время матчей, что кажется немыслимым для других лиг. В то время как наставнику не остаётся ничего иного, кроме как тренировать свою команду. Ханси Флик пытался изменить этот расклад в прошлом сезоне, требуя усиления и называя конкретные имена – Кая Хавертца и Тимо Вернера. Чем это закончилось, помнят все. Победоносный тренер после полутора невероятных лет был отправлен восвояси, а на его место взяли юного гения Юлиана Нагельсманна.

Нагельсманн не подводит и уже оправдывает возложенные на него надежды, но неужели нужно было форсировать его приход в клуб и платить "РБ Лейпцигу" 25 миллионов евро за тренера. Вместо того, чтобы обратиться к нему через пару лет, когда он будет доступен бесплатно, а также наберётся опыта. Помимо неоднозначного тренерского размена было немало сомнительных историй. Уход Давида Алабы в качестве свободного агента, по пути которого по окончанию этого сезона также последует Зюле – Никлас решил провести пик своей карьеры в Дортмунде. До этого была рекордная покупка Корентина Толиссо за 41.5 млн, нынешнего резервиста; контракт мало кому известного молодого форварда Фите Арпа с зарплатой в 5 млн евро в год.

За 600 игровых минут Дугласа Косты в прошлой кампании "Баварии" пришлось выбросить 10 млн евро, чтобы полностью выплачивать его зарплату. А ещё была история с подписанием Александера Нюбеля в качестве свободного агента. Салихамиджич обещал ему игровое время, но Нойер был категорически против делиться, поэтому Нюбель теперь ездит по арендам. Летнего новичка Дайо Упамекано (42 млн) не критикует пожалуй только ваш автор, ценящий француза за его любовь с сумасшедшим обостряющим передачам, и закрывающий глаза на его регулярные привозы.

Но особняком стоит абсолютно безумные для "Баварии" 80 миллионов евро, потраченных на Люку Эрнандеса в 2019-м году. Трансфер с самого начала был неоднозначным. С одной стороны, классный универсал, способный закрыть сразу несколько позиций – левого и центрального защитника. Высокая скорость (важно для высокой линии обороны), качественный средний и короткий пас – образец современного ЦЗ для топ-клуба. Ко всему этому ещё и элитный отбор и левая нога. Для полного счастья не хватает лишь умения подключаться в атаку в духе брата его Тео из "Милана".

С другой стороны, вопросов тоже хватало. Огромный ценник, а также травматичность. На момент трансфера Люка сидел с разорванными медиальными коллатеральными связками, пропустив 178 дней. За 2,5 сезона в "Баварии" Люка получил ещё 7 травм, в общей сложности пробыв в лазарете 191 день. В нынешнем сезоне он впервые за свою немецкую карьеру преодолел отметку в 1600 игровых минут (17.8 полных матчей). Рекорд за 8 лет в большом футболе – 2116 минуты (23.5 полных матча). Эрнандес никогда не был железно основным ни в "Атлетико", ни в "Баварии", к тому же часто травмируясь и долго набирая форму.

Стоила ли эта радость 80 миллионов – открытый вопрос. Но у этого трансфера есть и теневая сторона, которая вызвала ещё больше проблем. А именно зарплата Люки. Само собой, выкладывая столько миллионов за игрока, ты не можешь платить ему гроши. По разным данным, Эрнандес зарабатывает в Мюнхене около 15-17 млн евро. Это где-то шестой оклад в клубе. Какое-то время француз получал больше Нойера и Мюллера, что вызвало недоумение в раздевалке, хотя обоим лидерам вскоре предложили улучшенные сделки.

Но эффект снежного кома было уже не остановить. Зюле решил, что он ничем не хуже, и запросил похожие деньги. Ему отказали, как и Алабе с его 20+ миллионами. Киммиха, Горецку и Комана удалось переподписать, но теперь каждому из них приходится платить 15 млн в год + приличные бонусы. Гнабри тоже захотел 15-20 млн, и пока не спешит продлевать своё соглашение, рассчитанное до 2023 года. В том же году, на секундочку, истекает и договор Левандовски.

Из-за контракта одного Эрнандеса "Бавария" оказалась в ловушке. И всё это произошло на фоне потерь от коронавируса, о котором всё уже как-то подзабыли. Практически все топ-игроки запросили себе прибавку, справедливо чувствуя себя ничем не хуже Люки. Мюнхенцам пришлось удовлетворить требования большинства своих звёзд, существенно раздув зарплатную ведомость. Кто-то ушел, как Алаба и Зюле, кто-то ещё может уйти, как Гнабри или Роберт Левандовски.

"Бавария" обладает достаточной финансовой стабильностью, чтобы переварить все потери, прямо или косвенно связанные с трансфером Люки Эрнандеса. Тот же 115-миллионный переход р̶е̶з̶е̶р̶в̶и̶с̶т̶а̶ ̶Х̶а̶в̶е̶р̶т̶ц̶а̶ Лукаку в "Челси" минувшим летом выглядит в разы ужаснее. Но самое обидное, что защита мюнхенцев надёжнее не стала, а ресурсов на усиление теперь может не хватить. История Эрнандеса стала лишним напоминанием того, что дорогие трансферы – это практически всегда абсолютное зло или как минимум огромный риск.

Современный рынок меняется: становится всё больше свободных агентов, суперзвёзды вроде Холанда прописывают скромные клаусулы или требуют краткосрочных контрактов. "Баварии" удавалось годами обманывать рынок, действуя умнее остальных, когда все вокруг разбрасывались огромными чеками. Самое время вернуться к истокам – с Салихамиджичем или без. "Баварии" не к лицу транжирство. Никогда не было и не будет. И самое главное – в Мюнхене такой подход просто не работает.