Левандовский, Нойер и Мюллер продлят контракты только в случае значительного повышения зарплаты

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, а также полузащитник Томас Мюллер и вратарь Мануэль Нойер продлят контракты с клубом только при значительном повышении из зарплат, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.

Manuel Neuer (€20m/year), Thomas Müller (€20m) and Robert Lewandowski (€24m) are expected to demand a 'significant' pay rise to extend their contracts. The goal is to renew with all three players until 2025 - but at the moment, the stumbling block is their wages [Bild]