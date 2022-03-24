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Левандовский, Нойер и Мюллер продлят контракты только в случае значительного повышения зарплаты
Их заработные платы составляют 24 и по 20 миллионов евро в год
Фото: twitter.com/FCBayern
Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский, а также полузащитник Томас Мюллер и вратарь Мануэль Нойер продлят контракты с клубом только при значительном повышении из зарплат, сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Bild.
Manuel Neuer (€20m/year), Thomas Müller (€20m) and Robert Lewandowski (€24m) are expected to demand a 'significant' pay rise to extend their contracts. The goal is to renew with all three players until 2025 - but at the moment, the stumbling block is their wages [Bild]— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 24, 2022
Сообщается, что футболисты зарабатывают 24, 20 и 20 миллионов евро в год соответственно, но ключевым условием продления соглашений будет именно повышение оклада.
Отмечается, что это главный камень преткновения перед продлением контрактов ключевых футболистов. Задача "Баварии" – продлить соглашения со всеми тремя игроками до 2025 года.
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