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Хави хочет чтобы клуб купил Холанда и надеется, что разгром Реала его впечатлил

Германия
(1 голосов)

Тренер будет настаивать на трансфере

Хави хочет чтобы клуб купил Холанда и надеется, что разгром Реала его впечатлил

Фото: twitter.com/BlackYellow

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы клуб приобрел форварда "Боруссии Дортмунд" Эрлинга Холанда, сообщает AS. Тренер готов лично пообщаться с норвежцем, чтобы убедить его присоединится к "блаугране".

Сообщается, что испанец считает подписание нападающего приоритетной задачей и собирается настаивать на этом на собрании руководства, которое пройдет в ближайшие дни.

Хави готов лично пообщаться с Холандом с целью убедить в конкурентоспособности "блауграны" и надеется, что разгром "Реала" (4:0) 20 марта произвел на норвежца впечатление.

В то же время Хави понимает что финансовые ресурсы клуба ограничены.

В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 23 матча за "Боруссию", забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов долларов.

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В статье: Барселона Хави Эрлинг Холанд
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
25.03.2022 в 20:56
Отдать им Депая,Умтити,Бретвейта и доплата
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