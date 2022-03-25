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Хави хочет чтобы клуб купил Холанда и надеется, что разгром Реала его впечатлил
Тренер будет настаивать на трансфере
Фото: twitter.com/BlackYellow
Главный тренер "Барселоны" Хави хочет, чтобы клуб приобрел форварда "Боруссии Дортмунд" Эрлинга Холанда, сообщает AS. Тренер готов лично пообщаться с норвежцем, чтобы убедить его присоединится к "блаугране".
Сообщается, что испанец считает подписание нападающего приоритетной задачей и собирается настаивать на этом на собрании руководства, которое пройдет в ближайшие дни.
Хави готов лично пообщаться с Холандом с целью убедить в конкурентоспособности "блауграны" и надеется, что разгром "Реала" (4:0) 20 марта произвел на норвежца впечатление.
В то же время Хави понимает что финансовые ресурсы клуба ограничены.
В этом сезоне Эрлинг Холанд провел 23 матча за "Боруссию", забил 23 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает норвежца в 150 миллионов долларов.
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