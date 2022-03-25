Дортмунд не хочет прекращать переговоры по Адейеми

"Боруссия" Дортмунд будет продолжать пытаться договориться о трансфере Карима Адейеми из "Зальцбурга", сообщает GGFN. В то же время Дортмунд не хочет платить за 20-летнего немца 35 миллионов евро.

Сообщается, что ситуация может измениться в случае продажи главного актива немцев – Эрлинга Холанда будущим летом.

Сам Адейеми хотел бы продолжить карьеру в Дортмунде.

В этом сезоне Карим провел 36 матчей за "Зальцбург", забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.