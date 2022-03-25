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Дортмунд не хочет прекращать переговоры по Адейеми

Германия
(1 голосов)

Но и не хотят платить запрашиваемые 35 миллионов евро

Дортмунд не хочет прекращать переговоры по Адейеми

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

Новина українською

"Боруссия" Дортмунд будет продолжать пытаться договориться о трансфере Карима Адейеми из "Зальцбурга", сообщает GGFN. В то же время Дортмунд не хочет платить за 20-летнего немца 35 миллионов евро.

Сообщается, что ситуация может измениться в случае продажи главного актива немцев – Эрлинга Холанда будущим летом.

Сам Адейеми хотел бы продолжить карьеру в Дортмунде.

В этом сезоне Карим провел 36 матчей за "Зальцбург", забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 35 миллионов евро.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Эрлинг Холанд Карим Адейеми
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Источник:
getfootballnewsgermany.com

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