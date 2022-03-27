Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бавария нацелилась на защитника Интера
Защитник Интера может сменить один топ-чемпионат на другой
Фото - ФК Интер
Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис может покинуть клуб спустя год после подписания контракта.
По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист попал в сферу интересов "Баварии". Мюнхенский клуб готов подписать контракт с Дюмфрисом, однако "Интер" пока не желает отпускать своего игрока. "Нерадзурри" ждут предложения, от которого они не смогут отказаться.В текущем сезоне Дензел сыграл 25 матчей в Серии А и забил 4 мяча.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:La Gazzetta dello Sport
Популярное сейчас
- Форвард Осасуны лично привез помощь украинским беженцам в Польшу. Еще 30 человек он забрал с собой в Испанию
- Арестович рассказал о новых планах оккупантов: войска рашистов будут переброшены на Донбасс
- "Денацифицировать Украину? Ложь, путин хочет свергнуть Зеленского". Байден в Польше выступил по поводу войны в Украине
- Перебежал в другой лагерь. Ведущий игрок Баварии наконец-то вакцинировался от COVID-19
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате
- Вокалистка известной рок-группы поддержала Украину в ее войне против фашизма. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...