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Бавария нацелилась на защитника Интера

Германия
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Защитник Интера может сменить один топ-чемпионат на другой

Бавария нацелилась на защитника Интера

Фото - ФК Интер

UA-Футбол
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Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис может покинуть клуб спустя год после подписания контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист попал в сферу интересов "Баварии". Мюнхенский клуб готов подписать контракт с Дюмфрисом, однако "Интер" пока не желает отпускать своего игрока. "Нерадзурри" ждут предложения, от которого они не смогут отказаться.В текущем сезоне Дензел сыграл 25 матчей в Серии А и забил 4 мяча.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Интер (Милан) Дензен Дюмфрис
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