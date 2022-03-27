Бавария нацелилась на защитника Интера

Защитник миланского "Интера" Дензел Дюмфрис может покинуть клуб спустя год после подписания контракта.

По информации La Gazzetta dello Sport, 25-летний футболист попал в сферу интересов "Баварии". Мюнхенский клуб готов подписать контракт с Дюмфрисом, однако "Интер" пока не желает отпускать своего игрока. "Нерадзурри" ждут предложения, от которого они не смогут отказаться.В текущем сезоне Дензел сыграл 25 матчей в Серии А и забил 4 мяча.