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В Реале верят, что Беллингем может стать наследником Модрича
Но есть и другие претенденты на англичанина
Фото: twitter.com/BVB
"Реал" Мадрид, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в полузащитнике "Боруссии" Дортмунд Джуде Беллингеме, сообщает Sport1.de. Сам игрок хочет остаться в Германии ещё на один сезон.
Сообщается, что 18-летний полузащитник считает "Боруссию" идеальным местом для развития.
Ожидается, что за трансфер Беллингема летом 2023 года нужно будет заплатить около 100 млн евро.
Также в "Реале" рассчитывают, что Джуд станет наследником Луки Модрича, которому скоро исполнится 37 лет.
В этом сезоне хавбек забил 6 голов и отдал 12 передач в 37 матчах за "Боруссию". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 75 миллионов евро.
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