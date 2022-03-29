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В Реале верят, что Беллингем может стать наследником Модрича

Германия
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Но есть и другие претенденты на англичанина

В Реале верят, что Беллингем может стать наследником Модрича

Фото: twitter.com/BVB

Новина українською

"Реал" Мадрид, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в полузащитнике "Боруссии" Дортмунд Джуде Беллингеме, сообщает Sport1.de. Сам игрок хочет остаться в Германии ещё на один сезон.

Сообщается, что 18-летний полузащитник считает "Боруссию" идеальным местом для развития.

Ожидается, что за трансфер Беллингема летом 2023 года нужно будет заплатить около 100 млн евро.

Также в "Реале" рассчитывают, что Джуд станет наследником Луки Модрича, которому скоро исполнится 37 лет.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и отдал 12 передач в 37 матчах за "Боруссию". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 75 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Барселона Реал (Мадрид) Ливерпуль Манчестер Юнайтед Джуд Беллингем
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Источник:
sport1.de

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