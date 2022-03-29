В Реале верят, что Беллингем может стать наследником Модрича

"Реал" Мадрид, "Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" заинтересованы в полузащитнике "Боруссии" Дортмунд Джуде Беллингеме, сообщает Sport1.de. Сам игрок хочет остаться в Германии ещё на один сезон.

Сообщается, что 18-летний полузащитник считает "Боруссию" идеальным местом для развития.

Ожидается, что за трансфер Беллингема летом 2023 года нужно будет заплатить около 100 млн евро.

Также в "Реале" рассчитывают, что Джуд станет наследником Луки Модрича, которому скоро исполнится 37 лет.

В этом сезоне хавбек забил 6 голов и отдал 12 передач в 37 матчах за "Боруссию". Портал Transfermarkt оценивает англичанина в 75 миллионов евро.