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Реал следит за вингером Баварии - мюнхенцы готовы к продаже, если игрок не продлит контракт
Может получиться интересный трансфер
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Реал" следит за Сержом Гнабри. Информацию передает Bild, а известный инсайдер Кристиан Фальк это подтверждает.
Испанская сторона изучает возможность перехода, а Давид Алаба лоббирует данный трансфер. Ранее австриец играл с немцем в Мюнхене.
TRUE✅ @realmadrid is interested im @SergeGnabry @SPORTBILD @altobelli13 pic.twitter.com/zMZBhnC7hZ— Christian Falk (@cfbayern) March 30, 2022
Что касается "Баварии", то они готовы продать Гнабри, если тот не продлит контракт до конца сезона. Нынешняя сделка истекает в 2023-м году. Пока стороны далеки от соглашения.
В нынешнем сезоне Гнабри отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.
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