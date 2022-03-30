Реал следит за вингером Баварии - мюнхенцы готовы к продаже, если игрок не продлит контракт

Мадридский "Реал" следит за Сержом Гнабри. Информацию передает Bild, а известный инсайдер Кристиан Фальк это подтверждает.

Испанская сторона изучает возможность перехода, а Давид Алаба лоббирует данный трансфер. Ранее австриец играл с немцем в Мюнхене.

Что касается "Баварии", то они готовы продать Гнабри, если тот не продлит контракт до конца сезона. Нынешняя сделка истекает в 2023-м году. Пока стороны далеки от соглашения.

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В нынешнем сезоне Гнабри отыграл 36 матчей, забил 13 голов и отдал девять голевых передач.