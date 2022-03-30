УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Зальцбург установил крайний срок для ответа Боруссии Д по Адейеми
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зальцбург установил крайний срок для ответа Боруссии Д по Адейеми

Германия
(1 голосов)

Австрийский клуб устал торговаться

Зальцбург установил крайний срок для ответа Боруссии Д по Адейеми

Фото: twitter.com/RedBullSalzburg

Новина українською

"РБ Зальцбург" установил Пасху, как крайний срок ответа от "Боруссии" Дортмунд по Кариму Адейеми, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. 45 миллионов евро – цена на 20-летнего форварда сборной Германии.

Сообщается, что "Зальцбург" хочет получить ответ от "Дортмунда" как можно скорее, чтобы начать переговоры с другими клубами, если "шершни" откажутся платить запрашиваемые 45 миллионов евро.

Сам игрок хотел бы выступать именно за "Боруссию" Д, но ранее сообщалось, что клуб не готов столько платить за юного немца.

В этом сезоне Карим Адейеми провел за "РБ Зальцбург" 36 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боруссия (Дортмунд) Зальцбург (Австрия) Карим Адейеми
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
getfootballnewsgermany.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...