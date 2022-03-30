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Зальцбург установил крайний срок для ответа Боруссии Д по Адейеми
Австрийский клуб устал торговаться
Фото: twitter.com/RedBullSalzburg
"РБ Зальцбург" установил Пасху, как крайний срок ответа от "Боруссии" Дортмунд по Кариму Адейеми, сообщает GGFN со ссылкой на Bild. 45 миллионов евро – цена на 20-летнего форварда сборной Германии.
Сообщается, что "Зальцбург" хочет получить ответ от "Дортмунда" как можно скорее, чтобы начать переговоры с другими клубами, если "шершни" откажутся платить запрашиваемые 45 миллионов евро.
Сам игрок хотел бы выступать именно за "Боруссию" Д, но ранее сообщалось, что клуб не готов столько платить за юного немца.
В этом сезоне Карим Адейеми провел за "РБ Зальцбург" 36 матчей, забил 19 голов и отдал 4 голевые передачи.
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