Бундеслига, 28-й тур

Унион – Кёльн 1:0

Гол: Авоньи (49)

Унион: Рённов – Баумгартль, Кнохе, Яккель – Гисельман, Прёмель (Мёвальд, 89), Хедира, Харагучи (Рюэрсон, 76), Триммель – Авоньи (Беренс, 88), Беккер (Фогльзаммер, 72)

Кёльн: Швабе – Хектор, Хюберс (Хорн, 83), Килиан, Эхизибу (Тильман, 46) – Озджан, Скири – Кайнц (Шабо, 67), Ут (Шауб, 83), Любичич (Лемперле, 67) – Андерссон

Предупреждения: Яккель (5), Беккер (42), Триммель (55) – Эхизибу (13), Хюберс (62), Тильман (75)

Борьба за еврокубки в Германии продолжает обостряться. Путёвок в Европу всего шесть, но с победой “Лейпцига”, “Фрайбурга” или “Униона” в Кубке Германии их может стать семь. И как раз эту таки седьмую позицию “Унион” сегодня отобрал у “Кёльна”, забрав заслуженные три очка в матче-открытие 28-го тура.

“Кёльн” на пару с “Байером” является сильнейшей контратакующей угрозой Бундеслиги, что подтверждает и визуальные впечатления от игры команды безумного Штеффена Баумгарта, и продвинутая статистика. Но хозяева сегодня не дали “козлам” продемонстрировать своих сильнейших сторон, включая также и прессинг, просто отказавшись от мяча.

“Унион” надёжно оборонялся и раз за разом выскакивал в острейшие выпады за счёт мощного корпуса Авоньи и быстрых ног Беккера. Берлинцы позволили себе упустить парочку очень добротных голевых моментов в первом тайме. Но на 49-й минуте и Тайво Авоньи не оставалось других вариантов, кроме как открывать счёт в матче – Йонас Хектор вывел нигерийского форварда прямо на собственного голкипера катастрофической передачей. На этом игра успокоилась, но если кто и мог забивать, так это только хозяева.

1:0. “Унион” в нетипичной для Бундеслиги манере берёт минимальную победу, и до предела обостряет борьбу за Лигу Европы и Лигу Конференций. В нынешнем сезоне они впервые попробовали себя в еврокубках, и им явно понравилось.