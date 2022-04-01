Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Унион – Кёльн 1:0. Козлам Европы не видать?
Берлинцы добыли первую победу за 4 тура
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 28-й тур
Унион – Кёльн 1:0
Гол: Авоньи (49)
Унион: Рённов – Баумгартль, Кнохе, Яккель – Гисельман, Прёмель (Мёвальд, 89), Хедира, Харагучи (Рюэрсон, 76), Триммель – Авоньи (Беренс, 88), Беккер (Фогльзаммер, 72)
Кёльн: Швабе – Хектор, Хюберс (Хорн, 83), Килиан, Эхизибу (Тильман, 46) – Озджан, Скири – Кайнц (Шабо, 67), Ут (Шауб, 83), Любичич (Лемперле, 67) – Андерссон
Предупреждения: Яккель (5), Беккер (42), Триммель (55) – Эхизибу (13), Хюберс (62), Тильман (75)
Борьба за еврокубки в Германии продолжает обостряться. Путёвок в Европу всего шесть, но с победой “Лейпцига”, “Фрайбурга” или “Униона” в Кубке Германии их может стать семь. И как раз эту таки седьмую позицию “Унион” сегодня отобрал у “Кёльна”, забрав заслуженные три очка в матче-открытие 28-го тура.
“Кёльн” на пару с “Байером” является сильнейшей контратакующей угрозой Бундеслиги, что подтверждает и визуальные впечатления от игры команды безумного Штеффена Баумгарта, и продвинутая статистика. Но хозяева сегодня не дали “козлам” продемонстрировать своих сильнейших сторон, включая также и прессинг, просто отказавшись от мяча.
“Унион” надёжно оборонялся и раз за разом выскакивал в острейшие выпады за счёт мощного корпуса Авоньи и быстрых ног Беккера. Берлинцы позволили себе упустить парочку очень добротных голевых моментов в первом тайме. Но на 49-й минуте и Тайво Авоньи не оставалось других вариантов, кроме как открывать счёт в матче – Йонас Хектор вывел нигерийского форварда прямо на собственного голкипера катастрофической передачей. На этом игра успокоилась, но если кто и мог забивать, так это только хозяева.
1:0. “Унион” в нетипичной для Бундеслиги манере берёт минимальную победу, и до предела обостряет борьбу за Лигу Европы и Лигу Конференций. В нынешнем сезоне они впервые попробовали себя в еврокубках, и им явно понравилось.
Популярное сейчас
- В Донецке умер известный российский пропагандист
- ВСУ сбили российский вертолет Ми-28 - ВИДЕО
- ВСУ возобновили контроль над почти 30 населенными пунктами в Киевской и Черниговской областях
- Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии
- Новый секс-символ украинок. Боец спецназа рассказал о внезапной популярности в сети
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины