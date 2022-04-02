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Бундеслига. Непростые победы Баварии и Байера, осечка Хоффенхайма

Германия
(1 голосов)

Мюнхенцы делают важный шаг к титулу

Бундеслига. Непростые победы Баварии и Байера, осечка Хоффенхайма

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Фрайбург, Европа-Парк Штадион

Фрайбург – Бавария 1:4

Голы: Петерсен (63) – Горецка (58), Гнабри (73), Коман (82), Забитцер (90+6)

Фрайбург: Флеккен – Н. Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Чон, 83) – Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 83), Шмид (Сике, 69) – Грифо, Хелер (Вайсхаупт, 83) – Саллаи (Петерсен, 62)

Бавария: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Нианзу, Павар (Гнабри, 73) – Горецка (Толиссо, 62, Зюле, 85), Киммих – Коман (Забитцер, 84), Мюллер, Сане – Левандовски (Мусиала, 62)

Предупреждения: Гюнтер (70) – Упамекано (90)

Леверкузен, БайАрена

Байер – Герта 2:1

Голы: Аларио (34), Беллараби (40) – Дарида (42)

Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Коссуну – Баккер (Инкапье, 74), Андрих, Арангис (Паласиос, 65), Беллараби (Азмун, 65) – Диаби, Аларио (Шик, 65), Паулиньо

Герта: Шволов (Лотка, 16) – Миттельштадт (Винклер, 65), Кемпф, Боята, Пекарик – Штарк (Рихтер 69) – Дарида, Аскасибар, Тузар, Сердар (Гехтер, 46) – Бельфодиль (Зельке, 75)

Предупреждение: Боатенг (41)

Зинсхайм, ПреЗеро Арена

Хоффенхайм – Бохум 1:2

Голы: Раум (54) – Асано (28, 59)

Франкфурт, Дойче Банк Арена

Айнтрахт – Гройтер 0:0

Билефельд, ШюкоАрена

Арминия – Штутгарт 1:1

Голы: Крюгер (59) – Калайджич (25, пен)

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В статье: Бавария (Мюнхен) Герта (Берлин) Бохум Байер (Леверкузен) Хоффенхайм (Зинсхайм) Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне) Арминия (Билефельд) Штутгарт Фрайбург Гройтер Фюрт (Фюрт)
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