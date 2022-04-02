Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Непростые победы Баварии и Байера, осечка Хоффенхайма
Мюнхенцы делают важный шаг к титулу
Фото: Faisal HQ
Бундеслига, 28-й тур
Фрайбург, Европа-Парк Штадион
Фрайбург – Бавария 1:4
Голы: Петерсен (63) – Горецка (58), Гнабри (73), Коман (82), Забитцер (90+6)
Фрайбург: Флеккен – Н. Шлоттербек, Линхарт, Гульде (Чон, 83) – Гюнтер, Хефлер, Эггештайн (Хаберер, 83), Шмид (Сике, 69) – Грифо, Хелер (Вайсхаупт, 83) – Саллаи (Петерсен, 62)
Бавария: Нойер – Эрнандес, Упамекано, Нианзу, Павар (Гнабри, 73) – Горецка (Толиссо, 62, Зюле, 85), Киммих – Коман (Забитцер, 84), Мюллер, Сане – Левандовски (Мусиала, 62)
Предупреждения: Гюнтер (70) – Упамекано (90)
Леверкузен, БайАрена
Байер – Герта 2:1
Голы: Аларио (34), Беллараби (40) – Дарида (42)
Байер: Градецки – Тапсоба, Та, Коссуну – Баккер (Инкапье, 74), Андрих, Арангис (Паласиос, 65), Беллараби (Азмун, 65) – Диаби, Аларио (Шик, 65), Паулиньо
Герта: Шволов (Лотка, 16) – Миттельштадт (Винклер, 65), Кемпф, Боята, Пекарик – Штарк (Рихтер 69) – Дарида, Аскасибар, Тузар, Сердар (Гехтер, 46) – Бельфодиль (Зельке, 75)
Предупреждение: Боатенг (41)
Зинсхайм, ПреЗеро Арена
Хоффенхайм – Бохум 1:2
Голы: Раум (54) – Асано (28, 59)
Франкфурт, Дойче Банк Арена
Айнтрахт – Гройтер 0:0
Билефельд, ШюкоАрена
Арминия – Штутгарт 1:1
Голы: Крюгер (59) – Калайджич (25, пен)
Популярное сейчас
- Свиньи брезгливо скривились. Украинские военные показали, как жили орки в Буче
- Журналисты-исследователи: Ракета по Белгороду была запущена со стороны россии
- Данилов: Общество в Белгородской народной республике начало что-то понимать
- Ватцке: Бавария на зарплаты тратит на 150 миллионов больше Боруссии
- "Фашистам п...ц". Известный шеф-повар назвал самое страшное оружие Украины
- Вратарь Челси расслабляется с Мисс Испания на Багамах во время паузы в чемпионате