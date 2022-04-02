Бундеслига. Быки разгромили Дортмунд и закрепились в топ-4

Бундеслига, 28-й тур

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – РБ Лейпциг 1:4

Голы: Мален (84) – Лаймер (21, 30), Нкунку (57), Ольмо (86)

Боруссия: Кобель – Джан, Аканджи, Хуммельс – Геррейру, Витсель (Дауд, 61), Беллингем, Азар (Рейна, 74) – Вольф (Мален, 61), Холанд, Ройс (Брандт, 74)

РБ Лейпциг: Гулачи – Симакан (Хальстенгберг, 78), Орбан, Гвардиол – Анхелиньо, Лаймер, Кампль (Форсберг, 68), Мукиеле (Клостерман, 68) – Ольмо (Новоа, 89) – Силва (Собослаи, 78), Нкунку

Предупреждения: Азар (45), Джан (80), Мален (88) – Кампль (54)

“Боруссия” потерпела сокрушительное поражение от “РБ Лейпциг”, окончательно попрощавшись с надеждами на участие в чемпионской гонке. Эта вторая пощёчина для Марко Розе от конкурентов за последнее время – меньше месяца назад на “Сигнал Идуна Парк” также порезвился и “Байер” (2:5). “Быки” же мало того, что разгромили непростого соперника на его поле, так ещё и закрепились в четвёрке на фоне поражений их преследователей “Фрайбурга” и “Хоффенхайма”.

Результат матча предопределил едкий контратакующий план от Доменико Тедеско и катастрофическая игра Дортмунда при переходе из атаки в оборону. В отсутствии 5 из 6 фуллбеков в составе Марко Розе решил сыграть в три центральных защитника. Печаль в том, что по сути “доблестному” трио Джан-Хуммельс-Аканджи приходилось обороняться за всю команду. Никто из них и так не славился надёжностью, так на них ещё и направили одно из лучших звеньев Бундеслиги – Силва с Нкунку при поддержке Дани Ольмо.

Впрочем, главным героем сегодня стал Конрад Лаймер, выдавшего без преувеличений матч всей жизни. 24-летний полузащитник забил два гола, отдал ассист, выиграл 15 единоборств и за полчаса похоронил карьеру некоего Эмре Джана.

На 21-й минуте неугомонный австриец запрессинговал сначала Витселя, вынудил того отдать на Джана, после чего ограбил немецкого турка на его трети поля. Лаймер начал контратаку, которую сам и завершил, открывшись под передачу Нкунку и элегантно перебросив Кобеля. Прошло ещё 9 минут, и история повторилась. Контратака “быков”, Нкунку пасует на Лаймера, и тот рикошетом от Джана делает счёт 0:2.

Куражиться Лаймер продолжил и после перерыва. Снова провалился центр поля “Боруссии”, снова Лаймер разгоняет быструю атаку, после чего выкатывает мяч пяткой на Нкунку, положившего свой очередной гол в кампании. Дортмунд особо ничего не создавал, но один гол после стандарта всё же отыграл усилиями свежего Малена. Впрочем, это только разозлило Ольмо, в очередной раз обнажившего пустую опорную зону соперника шикарным дальним ударом от перекладины.

1:4. Для Дортмунда сезон сегодня завершился, а вот “Лейпциг” только разогрелся перед битвами в Лиге Европы, Кубке Германии и финишем Бундеслиги, где надо удержаться в топ-4.