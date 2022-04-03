Приходится изворачиваться, как вьюн. Российский телеканал прервал трансляцию матча Бундеслиги из-за проукраинских баннеров

Вчера, второго апреля, проходил матч 28-го тура чемпионата Германии "Боруссия" Д - "Лейпциг" (1:4). Прямая его трансляция проходила, в том числе, и на российском телеканале Матч-ТВ.

Правда, возник небольшой конфуз – российским пропагандистам, которые для разжигания ненависти используют даже спортивные площадки, пришлось изворачиваться, как вьюн. Дело в том, что в трансляцию попадали кадры с баннером в поддержку Украины и против войны, которую развязала россия.

"Стоп войне" и "Стоим с Украиной" постоянно попадали в кадр и настолько мешали российским пропагандистам, что трансляцию матча Бундеслиги вынуждены были прервать на 13-й минуте. Комментатор объяснил остановку трансляции "политическими причинами".

Эфир так и не возобновили.