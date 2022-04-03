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Бундеслига. Аугсбург разгромил волков и оторвался от зоны вылета
Вторая победа команды Вайнцирля в трёх последних турах
Фото: FC Augsburg
Бундеслига, 28-й тур
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Вольфсбург 3:0
Голы: Яго (1), Нидерлехнер (62), Педерсен (69)
Аугсбург: Гикевич – Оксфорд, Гауэлеу, Гумны – Яго, Дорш (Груэсо, 46), Майер (Моравек, 89), Калиджури – Педерсен (Зекири, 72), Пепи (Финнбогассон, 89) – Нидерлехнер (Хан, 81)
Вольфсбург: Перван – Брукс, Борно (Лукебакио, 65), Лакруа – Штеффен, Арнольд (Вранкс, 75), Шлагер (Герхардт, 75), Мбабу (Баку, 74) – Крузе, Винд – Л. Нмеча
Предупреждение: Дорш (3)
"Аугсбург" разгромил "Вольфсбург", тем самым гарантировано покинул зону вылета по итогам 28-го тура. А вот "волки" после третьего поражения кряду застыли на 13-й позиции, всего в двух пунктах от сегодняшнего соперника, и в пяти от красной зоны. Учитывая плотность внизу турнирной таблицы, обоим командам ещё придется постараться для того, чтобы остаться в Бундеслиге.
Ключевым решением Маркуса Вайцирля сегодня стал выход Мадса Педерсена в линии атаки, номинального фулбека, что позволило сохранить на поле и Яго, с которым они в паре играли слева. Дуэт дал о себе знать мгновенно. Педерсен в первой же атаке пяткой отпасовал на Яго, которому не составило труда нерабочей правой ногой отправить мяч в верхний угол Первана. Нмеча и Винд в ответ по разу потревожили Гикевича до перерыва, но оба раза вратарь хозяев блистательно справился, отразив угрозу.
После перерыва "Аугсбург" стал давить со стандартов, и вскоре удвоил счёт. Сначала со скидки Оксфорда Гауэлеу бил с границ вратарской, но защитник вынес мяч с линии. Вскоре британец ещё раз блестяще сбросил на партнёра с углового, и Нидерлехнер не промахнулся. Напоследок Нидерлехнер отдал ассист на все того же Педерсена, обезоружившего Первана неожиданным мощным ударом в ближний угол. 3:0. "Аугсбург" возвращается, "Вольфсбург" снова поплыл.
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