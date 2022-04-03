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Бундеслига. Гладбах и Майнц поделили очки

Германия
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Много стрельбы, мало попаданий

Бундеслига. Гладбах и Майнц поделили очки

Фото: Borussia Gladbach

Новина українською

Бундеслига, 28-й тур

Менхенгладбах, “Боруссия-Парк”

“Боруссия” – “Майнц” 1:1

Голы: Эмболо (33) – Онисиво (73)

Двуликая “Боруссия” не изменила себе, проведя две кардинально противоположных тайма. В первом Гладбах мог претендовать на несколько забитых, но довольствовался одним голом. Во втором провалилась так, что могла пропускать и все четыре, но чудеса Яна Зоммера на ленточке позволили сохранить хотя бы ничью.

Абсурдность происходящего описывает даже простая статистика ударов по воротам. В первой половине 11-2 в пользу хозяев, во второй – невероятные 5-19. Такому преображению во многом способствовали удачные игровые коррективы от Бо Свенссона в перерыве, но и без трусливых решений от Марко Розе тоже не обошлось. Вместо попытки продолжить натиск, “Боруссия” прижалась к воротам так боязно, что “Майнц” образца первого тайма ещё мог показаться храбрым.

Голы Эмболо и Онисиво, двух фронтменов своих команд, даже во многом были похожи. Разве что Центрнеру и близко не приходилось настолько изворачиваться на линии, как это делал Зоммер, совершивший гениальный двойнов сейв на последних минутах. Как итог – более-менее справедливая ничья и медаль почёта для Яна.

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В статье: Боруссия (Менхенгладбах) Майнц
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