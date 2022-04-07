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Левандовский хочет от Барселоны контракт на 3 года

Германия
(1 голосов)

Переговоры с "Баварией" идут не очень хорошо

Левандовский хочет от Барселоны контракт на 3 года

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Представители "Барселоны" дважды встречались с агентом нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Diario Sport. Поляк считает, что его этап в Германии завершен и хотел бы присоединится к "каталонцам".

Сообщается, что возможному трансферу способствуют хорошие отношения между президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой и агентом поляка Пини Захави. Он ещё в январе предлагал каталонцам подписать Роберта. Клуб знает все о ситуации вокруг нападающего в мюнхене.

"Бавария" предлагает форварду продлить контракт рассчитанный до лета 2023 года всего на год, что не устраивает Левандовского. Его окружение занимается поисками нового клуба.

Роберт хотел бы подписать контракт на 3 года, так как считает, что ещё способен играть столько на топовом уровне. Он хочет бороться за трофеи и его привлекает испанский чемпионат.

Отмечается, что "Барселона" оценивает возможный трансфер в 100 миллионов евро, включая зарплату. В Каталонии готовы столько заплатить и не сомневается в мастерстве поляка. Смущает только трехлетний контракт, который просит футболист.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел за "Баварию" 39 игр, в которых забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.

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В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Жоан Лапорта Барселона
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Источник:
sport.es

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