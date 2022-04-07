Левандовский хочет от Барселоны контракт на 3 года

Представители "Барселоны" дважды встречались с агентом нападающего "Баварии" Роберта Левандовского, сообщает Diario Sport. Поляк считает, что его этап в Германии завершен и хотел бы присоединится к "каталонцам".

Сообщается, что возможному трансферу способствуют хорошие отношения между президентом "Барселоны" Жоаном Лапортой и агентом поляка Пини Захави. Он ещё в январе предлагал каталонцам подписать Роберта. Клуб знает все о ситуации вокруг нападающего в мюнхене.

"Бавария" предлагает форварду продлить контракт рассчитанный до лета 2023 года всего на год, что не устраивает Левандовского. Его окружение занимается поисками нового клуба.

Роберт хотел бы подписать контракт на 3 года, так как считает, что ещё способен играть столько на топовом уровне. Он хочет бороться за трофеи и его привлекает испанский чемпионат.

Отмечается, что "Барселона" оценивает возможный трансфер в 100 миллионов евро, включая зарплату. В Каталонии готовы столько заплатить и не сомневается в мастерстве поляка. Смущает только трехлетний контракт, который просит футболист.

В этом сезоне 33-летний нападающий провел за "Баварию" 39 игр, в которых забил 45 голов. Портал Transfermarkt оценивает форварда в 50 миллионов евро.