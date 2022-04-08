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Бундеслига. Брандт принёс Дортмунду победу над швабами

Германия
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Юлиан неожиданно обеспечил результат

Бундеслига. Брандт принёс Дортмунду победу над швабами

Фото: imago images

Новина українською

Бундеслига, 29-й тур

Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"

"Штутгарт" – "Боруссия" Д 0:2

Голы: Брандт (12, 71)

"Штутгарт": Мюллер – Соса, Ито, Мавропанос, Штенцель – Мангаля (Кулибали, 62), Каразор, Эндо – Фюрих (Массимо, 78), Томаш (Мийо, 89), Мармуш (Томми, 79)

"Боруссия": Кобель – Геррейру (Вольф, 75), Аканджи, Хуммельс (Загаду, 46), Джан – Дауд (Витсель, 36), Беллингем – Ройс, Рейна (Брандт, 6), Азар – Холанд

Предупреждения: Мангаля (45), Каразор (86) – Беллингем (81)

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