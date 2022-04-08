Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Брандт принёс Дортмунду победу над швабами
Юлиан неожиданно обеспечил результат
Фото: imago images
Бундеслига, 29-й тур
Штутгарт, "Мерседес-Бенц Арена"
"Штутгарт" – "Боруссия" Д 0:2
Голы: Брандт (12, 71)
"Штутгарт": Мюллер – Соса, Ито, Мавропанос, Штенцель – Мангаля (Кулибали, 62), Каразор, Эндо – Фюрих (Массимо, 78), Томаш (Мийо, 89), Мармуш (Томми, 79)
"Боруссия": Кобель – Геррейру (Вольф, 75), Аканджи, Хуммельс (Загаду, 46), Джан – Дауд (Витсель, 36), Беллингем – Ройс, Рейна (Брандт, 6), Азар – Холанд
Предупреждения: Мангаля (45), Каразор (86) – Беллингем (81)
Популярное сейчас
- Бизнесмен навел огонь ВСУ на собственный дом под Киевом, когда увидел там россиян
- Словакия предоставила Украине системы ПВО С-300
- Врали, врут и будут врать: рашистские риа новости заранее опубликовали пост о взрыве в Краматорске
- Левандовский хочет от Барселоны контракт на 3 года
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
- Легенду женского футбола арестовали за вождение в пьяном виде и жестокое обращение с детьми