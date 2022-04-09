Бундеслига. Унион разнёс Герту в дерби Берлина

Бундеслига, 29-й тур

Берлин, Олимпийский стадион

"Герта" - "Унион" 1:4

Голы: Баумгартль (49, автогол) – Харагучи (31), Прёмель (53), Беккер (74), Мишель (85)

"Герта": Лотка – Айтшбергер (Миттельштадт, 46), Боята, Кемпф, Пекарик – Гехтер – Маолида (Сердар, 74), Аскасибар (Эккеленкамп, 74), Тузар, Дарида (Дардаи, 46) – Йоветич (Бельфодиль, 21)

"Унион": Рённов – Хайнц (Рюэрсон, 72), Кнохе, Баумгартль – Хедира – Гисельман (Очипка, 72), Прёмель, Харагучи (Шефер, 61), Триммель – Авоньи (Фогльзаммер, 82), Беккер (Мишель, 82)

Предупреждения: Лотка (13), Йоветич (21), Кемпф (61), Тузар (65)

Первый аншлаг на Олимпийском стадионе с 2019-го не смутил "Унион", разгромивший "Герту" в их логове. "Железные" завершили дерби Берлина обновлением пары рекордов: впервые в истории забил больше трёх голов на выезде, а также побили рекорд по очкам в Бундеслиге после 23 туров – теперь их 44.

"Герта" же проиграла девятую игру в чемпионате в 2022-м году, и уверенно движется в никуда. Кстати, это уже третье поражение в дерби столицы за сезон. Берлин теперь точно красный, как бы гротескно это не звучало в наше время.

"Унион" резво начал дерби, нанеся рекордное количество ударов за первый тайм в этом сезоне – их было 12. Но голом закончился лишь удар Харагучи в середине первой половины, который замкнул навес Бекера с фланга.

"Герте" повезло сравнять счёт сразу после перерыва: Баумгартль перестарался и срезал мяч в свои ворота – вот она обратная сторона дикой мотивации гостей. Правда, очень скоро Прёмель восстановил перевес гостей очередным ударов головой. А в концовке Бекер и Мишель окончательно добили "Герту", которая осмелилась осуществить вылазку на чужую половину.

1:4. "Унион" седьмой и снова метит в Европу, у "Герты" всего 5 очков в новом году и иллюзорные шансы на сохранение прописки. Во сколько бы раз они не были богаче своих соседей, но им до них – как до Луны.