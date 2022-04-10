Бундеслига. Бохум отобрал очки у Байера

Бундеслига, 29-й тур

Бохум, Воновия Рурштадион

Бохум – Байер 0:0

На 65-й минуте Диаби не реализовал пенальти (нарушение правил)

Бохум: Риман – Соарес, Ляйч, Белла-Кочап, Гамбоа – Лосилла, Стафилидис – Асано (Блум, 81), Реджбечай (Лёвен, 63), Пантович (Холтман, 63) – Полтер (Цоллер, 81)

Байер: Градецки – Инкапье, Тапсоба, Та (Баккер, 31), Коссуну – Арангис, Андрих – Паулиньо (Беллараби, 66, Синкгравен, 77), Демирбай (Паласиос, 77), Диаби – Шик (Аларио, 77)

Выезд к новичку Бундеслиги "Бохуму" завершился для "Байера" сплошными потерями. А именно потерей двух пунктов, и двух игроков – Та и Беллараби пополнили лазарет "фармацевтов". Леверкузен всё равно остаётся третьим, но у конкурентов в лице "Лейпцига", "Фрайбурга" и "Хоффенхайма" теперь будет возможность приблизиться к банде Сеоане. "Бохум" же с 10-очковым отрывом от зоны вылета завершает сезон с полным комфортом.

В первом тайме моменты были только у хозяев, а особенно активен был левый фулбек Соарес. Сначала он издали проверил перекладину Градецки, а затем остро навесил на Полтера, но форвард пробил прямо в голкипера.

Свой единственный шанс "Байер" получил на 65-й минуте, когда Паулиньо был сбит в штрафной площади хозяев. К точке подошёл Мусса Диаби, разведя кипера и мяч по разным углам. Но перед этим француз успел поскользнуться и коснуться мяча обеими ногами, поэтому гол засчитан не был. На этом и закончили. 0:0.

Отсутствие Флориана Виртца ожидаемо сказалось на креативе "Байера", который просто иссяк. Без Фло и Фримпонга, который также не сыграет до конца сезона, Патрик Шик остался на голодном пайке, и "фармацевты" так и не смогли забить, что случается с ними крайне редко. "Байеру" будет не так просто сохранить свою позицию, учитывая кадровый дефицит, поэтому сегодняшняя потеря очков обидна вдвойне. Хорошо, что финиш уже близок, а некоторый запас очков под подушкой всё же имеется.