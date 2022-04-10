Бундеслига. Лейпциг сокрушил Хоффенхайм в битве за топ-4

Бундеслига, 29-й тур

Лейпциг, Ред Булл Арена

РБ Лейпциг – Хоффенхайм 3:0

Голы: Нкунку (5), Хальстенберг (20), Собослаи (44)

РБ Лейпциг: Гулачи – Гвардиол, Орбан, Симакан (Клостерман, 63) – Хальстенберг (Анхелиньо, 63), Кампль (Ольмо, 80), Лаймер (Адамс, 46), Мукиеле – Форсберг, Собослаи – Нкунку (Поульсен, 63)

Хоффенхайм: Бауманн – Ричардс, Нортвейн, Пош – Кадержабек, Штиллер, Самассеку, Бебу (Сков, 80) – Баумгартнер (Даббур, 70) – Крамарич, Рюттер (Ларсен, 70)

Предупреждения: Мукиеле (76) – Кадержабек (71), Ричардс (77)

"РБ Лейпциг" на очень уверенной ноте вернул себе место в топ-4. Матч с "Хоффенхаймом", несмотря на все проблемы зинсхаймцев в последнее время, был важной вехой в борьбе за Лигу Чемпионов в этом сезоне. Однако "красные быки" в настолько доминантной манере победили, словно никакой интриги не было и в помине.

Обе команды вышли сегодня не в оптимальных составах. "Хоффе" недосчитался травмированных Гриллича и Хюбнера, плюс дисквалифицированных Раума, Фогта. Акпогумы. Тедеско же просто поберёг своих звёзд, включая Ольмо, Силву и Анхелиньо, на ответную игру с "Аталантой" в ЛЕ. И даже решился выпустить Марселя Хальстенберга впервые в сезоне. Дебют в кампании 2021/21 после восстановления от тяжелой травмы, и сразу в таком ответственном матче.

Однако самоуверенность Тедеско полностью себя окупила. "Лейпциг" решил судьбу встречи уже в первом тайме. Нкунку и Собослаи по разу ассистировали друг на друга. Кристофер отметился 40-м (!) голевым действием в сезоне, дерзко разобравшись с обороной соперника уже на пятой минуте. Затем Хальстенберг заставил завопить всю "Ред Бул Арену", отметив возвращение голом. А под занавес первой половины отличился ещё и Собослаи. Симакан обокрал соперника на своей половине, убежал от двоих и забросил мяч на Нкунку в штрафную. Тот не поскупился и отблагодарил Собослаи за ассист тем же. 3:0.

Во втором тайме "Лейпциг" позволил себе сбавить обороты, но при этом и близко не давал "Хоффенхайму" вернуться в игру. Гости за весь матч лишь трижды осмелились пробить по воротам Гулачи, однако по воротам так ни разу и не попали.

Таким образом "Хоффенхайм" уступает в третий раз кряду и фактически прощается с надеждами об Лиге Чемпионов. А вот РБ туда однозначно попадёт – в 2022-м году лучше них в Германии не играет никто. У Нкунку уже 10 голов в новом году, и 17-м в Бундеслиге в целом. Также недавний дебютант сборной Франции является единственным игроком чемпионата с дабл-даблом по голам и ассистам (17+12).