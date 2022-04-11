У Левандовского было 4 предложения. Он выбрал Барселону

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовский получил несколько предложений, но согласился перейти только в "Барселону", сообщает журналист Interia Sport Себастьен Сташевский. Поляка хотели "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ливерпуль".

????‼‼To prawda! Robert Lewandowski jest po słowie z Barceloną. W otoczeniu @lewy_official słyszę, że porozumienie osiągnięte, wielomilionowy kontrakt miałby być podpisany na 3 lata. Były jeszcze trzy konkretne oferty: PSG, ManCity i Liverpool. Realu nie było. @SportINTERIA — Sebastian Staszewski (@s_staszewski) April 11, 2022

Сообщается, что Роберт Левандовский уже согласовал контракт с "Барселоной" на 3 года.

Помимо каталонцев конкретные предложения игроку поступили от "Манчестер Сити", "ПСЖ" и "Ливерпуля".

Действующий контракт Роберта истекает летом 2023 года.

В этом сезоне Роберт провел за "Баварию" 40 матчей, забил 44 гола и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 33-летнего поляка в 50 миллионов евро.