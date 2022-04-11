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У МЮ конкурент: Лейпциг хочет подписать тен Хага
Хотят заменить Тедеско
Фото: twitter.com/AFCAjax
"РБ Лейпциг" хочет перехватить Эрика тен Хага у "Манчестер Юнайтед", сообщает немецкий De Telegraaf. В клубе интересовались менеджером "Аякса" ещё в декабре прошлого года.
Сообщается, что "Лейпциг" не перестал интересоваться Эриком тен Хагом. В декабре 2021 года, когда уволили Джесси Марша клуб уже интересовался менеджером. Назначив тен Хага, клуб хочет прервать гегемонию "Баварии" в Бундеслиге.
Представители клуба и тен Хаг уже встретились, тренеру сделали крайне выгодное многолетнее предложение о сотрудничестве.
Ранее сообщалось, что тен Хаг не произвел впечатления на руководство.
Сейчас "Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско идет на 4 месте в Бундеслиге с 51 очками после 29 туров. Отставание от 3 места всего 1 очко.
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