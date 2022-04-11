У МЮ конкурент: Лейпциг хочет подписать тен Хага

"РБ Лейпциг" хочет перехватить Эрика тен Хага у "Манчестер Юнайтед", сообщает немецкий De Telegraaf. В клубе интересовались менеджером "Аякса" ещё в декабре прошлого года.

Сообщается, что "Лейпциг" не перестал интересоваться Эриком тен Хагом. В декабре 2021 года, когда уволили Джесси Марша клуб уже интересовался менеджером. Назначив тен Хага, клуб хочет прервать гегемонию "Баварии" в Бундеслиге.

Представители клуба и тен Хаг уже встретились, тренеру сделали крайне выгодное многолетнее предложение о сотрудничестве.

Ранее сообщалось, что тен Хаг не произвел впечатления на руководство.

Сейчас "Лейпциг" под руководством Доменико Тедеско идет на 4 месте в Бундеслиге с 51 очками после 29 туров. Отставание от 3 места всего 1 очко.