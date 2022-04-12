Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан отрицает возможность ухода этим летом нападающего Роберта Левандовского. "Этого не может быть", – приводит слова немца Kicker.

Ранее сообщалось, что "Барселона" уже договорилась с Робертом о трехлетнем контракте.

"Очевидно, идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском.

Мы не сумасшедшие и обсуждаем замену игрока, который забивает с нами от 30 до 40 голов каждый сезон? Этого не может быть.

У нас все еще есть контракт с Робертом на один сезон. Как только будет о чем сообщить, мы тоже это сделаем. Роберт знает, что ему дает "Баварии", а мы знаем, что он дает нам.

Просто подождем и посмотрим", – неоднозначно подытожил Кан.