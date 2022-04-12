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Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском
Перехода поляка в "Барселону" не будет?
Фото: twitter.com/FCBayern
Председатель правления "Баварии" Оливер Кан отрицает возможность ухода этим летом нападающего Роберта Левандовского. "Этого не может быть", – приводит слова немца Kicker.
Ранее сообщалось, что "Барселона" уже договорилась с Робертом о трехлетнем контракте.
"Очевидно, идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском.
Мы не сумасшедшие и обсуждаем замену игрока, который забивает с нами от 30 до 40 голов каждый сезон? Этого не может быть.
У нас все еще есть контракт с Робертом на один сезон. Как только будет о чем сообщить, мы тоже это сделаем. Роберт знает, что ему дает "Баварии", а мы знаем, что он дает нам.
Просто подождем и посмотрим", – неоднозначно подытожил Кан.
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