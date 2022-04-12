УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Германия
  3. Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском
В тренде
Германия
Германия

Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском

Германия
(3 голосов)

Перехода поляка в "Барселону" не будет?

Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском

Фото: twitter.com/FCBayern

Новина українською

Председатель правления "Баварии" Оливер Кан отрицает возможность ухода этим летом нападающего Роберта Левандовского. "Этого не может быть", – приводит слова немца Kicker.

Ранее сообщалось, что "Барселона" уже договорилась с Робертом о трехлетнем контракте.

"Очевидно, идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском.

Мы не сумасшедшие и обсуждаем замену игрока, который забивает с нами от 30 до 40 голов каждый сезон? Этого не может быть.

У нас все еще есть контракт с Робертом на один сезон. Как только будет о чем сообщить, мы тоже это сделаем. Роберт знает, что ему дает "Баварии", а мы знаем, что он дает нам.

Просто подождем и посмотрим", – неоднозначно подытожил Кан.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Роберт Левандовский Бавария (Мюнхен) Оливер Кан Барселона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
kicker.de

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...