Наставнику Баварии не кажется, что Левандовский хочет сменить клуб

Наставник "Баварии" Юлиан Нагельсманн прокомментировал слухи о том, что Роберт Левандовский может сменить команду.

"В наших разговорах мне всегда кажется, что Роберт хотел бы остаться. Я, конечно, хотел бы, чтобы он был в моей команде, и, надеюсь, в будущем так и будет", - заявил тренер.

Nagelsmann on Lewandowski’s future: “I never got the impression that he wants to leave”. ???? #FCBayern @iMiaSanMia



“In our conversations, he always seems to me as if he would like to stay. I would of course like to have him in my team and hopefully the near future will tell”. pic.twitter.com/CGjFGlDlfa