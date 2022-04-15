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Нагельсманну пришло 450 угроз смерти после вылета от Вильярреала
Фанаты не берут во внимание опыт Эмери
Getty Images / Global Images Ukraine
Юлиан Нагельсманн рассказал, что получал многочисленные угрозы смерти после вылета "Баварии" из Лиги чемпионов от "Вильярреала" (1:2 – по сумме двух матчей). "Люди атаковали и мою маму", – приводит его слова BBC.
"Я знаю, что меня всегда будут критиковать со всех сторон. Это нормально, с этим я могу справиться.
Но 450 угроз смерти в инстаграме – это уже не так просто.
И одно дело, когда люди хотят убить меня, но они атаковали и мою маму, которая вообще не интересуется футболом", – сказал главный тренер "Баварии".
Напомним, что "Бавария" вылетает из 1/4 Лиги чемпионов второй год подряд. В прошлом сезоне мюнхенцев прошел "ПСЖ" (3:3 – по сумме двух матчей).
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