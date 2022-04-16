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Хааланд не хочет, чтобы его считали травматичным и просит клуб не рассказывать о его повреждениях
Форвард стремится перейти в топ-клуб
Фото: MARCA
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Хааланд просит клуб не разглашать степень серьезности его травм. По информации Sport1, норвежец не хочет, чтобы его считали травматичным, и чтобы это повлияло на предстоящий трансфер.
Хааланд получил травму голеностопа в товарищеском матче за сборную Норвегии против Армении, однако окружение игрока предпочло не оглашать это информацию. В том матче Эрлинг забил два гола.
Похожее уже случалось ранее: в начале года игрок получил разрыв мышц бедра, однако об этом не было сообщено публично. "Боруссия Дортмунд" заявила про "мышечные проблемы" у Хааланда.
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