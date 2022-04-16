Бундеслига. Дортмунд порвал волков, Герта подаёт признаки жизни

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Вольфсбург 6:1

Голы: Роте (24), Витсель (26), Аканджи (28), Джан (34), Холанд (38, 54) – Баку (81)

Боруссия: Кобель – Аканджи (Понграчич, 65), Загаду, Джан - Роте, Беллингем, Витсель (Реньер, 77), Вольф – Ройс, Брандт (Мукоко, 65) – Холанд

Вольфсбург: Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа (Мбабу, 45) – Герхардт, Шлагер, Арнольд, Баку - Крузе (Руссийон, 46), Винд (Бялек, 82) – Л. Нмеча (Ф. Нмеча, 62)

Предупреждения: Баку (33), Герхардт (41)

"Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" на своём поле. За 12 минут первого тайма Дортмунд отгрузил в ворота соперника 5 мячей. "Волки" не получали столь болезненного удара с времён того самого матча с "Баварией" 2014-го года, когда Левандовски оформил свой легендарный пента-трик за 9 минут.

В составе хозяев сегодня не забивал только ленивый. 17-летний дебютант Том Роте отметил дебют во взрослом футболе первым мячом в матче, замкнув подачу Брандта с корнера. После этого "Вольфсбург" откровенно посыпался. Престарелый Витсель забил при контратаке (добежал!), Аканджи положил ещё один со стандарта, а его коллега по линии обороны Джан точно пробил издали. Финальную точку поставил Эрлинг Холанд, забив по голу до и после перерыва, чем прервал 5-матчевую серию без голов.

Таким образом "Вольфсбург" проигрывает 4 из 5 последних встреч в Бундеслиге. Сегодня они позволили себе то, чего эта лига не терпит – напрочь выключиться из игры на солидный отрезок времени . При здешней интенсивности и с монстрами атаки вроде Холанда, Левандовски и Шика, обитающими в Бундеслиге, ты обязательно за это жестоко поплатишься.

Фрайбург, Европа-Парк

Фрайбург - Бохум 3:0

Голы: Кюблер (4), Шаллаи (16, 53)

Удаление: Стафилидис (68)

Упёртый "Фрайбург" продолжает преследование топ-4 благодаря победе над "Бохумом". Таким образом команда Кристиана Штрайха сравнялась с "РБ Лейпцигом" по очкам перед воскресным выездом "быков" на "БайАрену", где им предстоит битва с ещё одним претендентов за Лигу Чемпионов в лице "Байера".

"Фрайбург" и "Бохум" на самом деле роднит многое. Это очень тренерские команды, с которыми эти специалисты работают не первый год, и которые выжимают из своих коллективов максимум в этой кампании. Разве что Томас Райс любит футбол поживее в сравнении со штрайховским. Эта смесь организованности и желания позволили первым запрыгнуть в еврокубковую зону, а вторым – в середину таблицы.

Сегодня разницу сделал высший класс хозяев и мотивация. Комбинация с первым голом Кюбнера была образцовой, как и отдача команды во втором голе, которому предшествовали два подката игроков "Фрайбурга" подряд. Ну и отдельно отметил Роланда Шаллаи. В прошлом месяце его гол на 120-й минуте игры в Кубке Германии уже огорчил "Бохум", но к этому он сегодня прибавил ещё два мяча. В ответственный отрезок сезона он выручает "Фрайбург" из тура в тур.

Майнц, MEWA Арена

Майнц - Штутгарт 0:0

"Штутгарт" не сумел показать качественного футбола в выездном матче с "Майнцем", но задачу-минимум выполнил – набрать один пункт. Правда, зону вылета "швабам" всё равно покинуть не удалось. "Карнавальники" создали чуть больше, но по воротам Мюллера так попасть и не удосужились. Впрочем, гости были ещё унылей. 0:0. "Майнц" окончательно застрял в середине турнирной таблицы после 4 туров без побед, "Штутгарт" наоборот прибавил и набирает очки уже в пятом из шести последних матчей. Ещё немного, и они выберутся со дна.

Аугсбург, WWK Арена

Аугсбург – Герта 0:1

Гол: Сердар (49)

Невесело было и в Аугсбурге, но чего ещё было ждать, ведь в гости из столицы приехала команда Феликса Магата. Удивительно, но "Герте" удалось выиграть свою вторую игру при тренере-динозавре. И впервые в году выбраться из зоны вылета. А всё благодаря голу Суата Сердара на старте второго тайма.

Правда, справедливым этот итог назвать язык не повернётся. "Герта" забила единственным ударом в створ за матч, а также уступила соседу по таблице по xG более чем в два раза (2.63-1.04). Но результат есть результат. "Герта" на очко оторвалась от зоны вылета. "Аусбург" чуть выше – в трёх очках от берлинцев.