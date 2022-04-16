Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бундеслига. Дортмунд порвал волков, Герта подаёт признаки жизни
А также настойчивый Фрайбург
Фото: Borussia Dortmund
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия – Вольфсбург 6:1
Голы: Роте (24), Витсель (26), Аканджи (28), Джан (34), Холанд (38, 54) – Баку (81)
Боруссия: Кобель – Аканджи (Понграчич, 65), Загаду, Джан - Роте, Беллингем, Витсель (Реньер, 77), Вольф – Ройс, Брандт (Мукоко, 65) – Холанд
Вольфсбург: Кастельс – Брукс, Борно, Лакруа (Мбабу, 45) – Герхардт, Шлагер, Арнольд, Баку - Крузе (Руссийон, 46), Винд (Бялек, 82) – Л. Нмеча (Ф. Нмеча, 62)
Предупреждения: Баку (33), Герхардт (41)
"Боруссия" уничтожила "Вольфсбург" на своём поле. За 12 минут первого тайма Дортмунд отгрузил в ворота соперника 5 мячей. "Волки" не получали столь болезненного удара с времён того самого матча с "Баварией" 2014-го года, когда Левандовски оформил свой легендарный пента-трик за 9 минут.
В составе хозяев сегодня не забивал только ленивый. 17-летний дебютант Том Роте отметил дебют во взрослом футболе первым мячом в матче, замкнув подачу Брандта с корнера. После этого "Вольфсбург" откровенно посыпался. Престарелый Витсель забил при контратаке (добежал!), Аканджи положил ещё один со стандарта, а его коллега по линии обороны Джан точно пробил издали. Финальную точку поставил Эрлинг Холанд, забив по голу до и после перерыва, чем прервал 5-матчевую серию без голов.
Таким образом "Вольфсбург" проигрывает 4 из 5 последних встреч в Бундеслиге. Сегодня они позволили себе то, чего эта лига не терпит – напрочь выключиться из игры на солидный отрезок времени . При здешней интенсивности и с монстрами атаки вроде Холанда, Левандовски и Шика, обитающими в Бундеслиге, ты обязательно за это жестоко поплатишься.
Фрайбург, Европа-Парк
Фрайбург - Бохум 3:0
Голы: Кюблер (4), Шаллаи (16, 53)
Удаление: Стафилидис (68)
Упёртый "Фрайбург" продолжает преследование топ-4 благодаря победе над "Бохумом". Таким образом команда Кристиана Штрайха сравнялась с "РБ Лейпцигом" по очкам перед воскресным выездом "быков" на "БайАрену", где им предстоит битва с ещё одним претендентов за Лигу Чемпионов в лице "Байера".
"Фрайбург" и "Бохум" на самом деле роднит многое. Это очень тренерские команды, с которыми эти специалисты работают не первый год, и которые выжимают из своих коллективов максимум в этой кампании. Разве что Томас Райс любит футбол поживее в сравнении со штрайховским. Эта смесь организованности и желания позволили первым запрыгнуть в еврокубковую зону, а вторым – в середину таблицы.
Сегодня разницу сделал высший класс хозяев и мотивация. Комбинация с первым голом Кюбнера была образцовой, как и отдача команды во втором голе, которому предшествовали два подката игроков "Фрайбурга" подряд. Ну и отдельно отметил Роланда Шаллаи. В прошлом месяце его гол на 120-й минуте игры в Кубке Германии уже огорчил "Бохум", но к этому он сегодня прибавил ещё два мяча. В ответственный отрезок сезона он выручает "Фрайбург" из тура в тур.
Майнц, MEWA Арена
Майнц - Штутгарт 0:0
"Штутгарт" не сумел показать качественного футбола в выездном матче с "Майнцем", но задачу-минимум выполнил – набрать один пункт. Правда, зону вылета "швабам" всё равно покинуть не удалось. "Карнавальники" создали чуть больше, но по воротам Мюллера так попасть и не удосужились. Впрочем, гости были ещё унылей. 0:0. "Майнц" окончательно застрял в середине турнирной таблицы после 4 туров без побед, "Штутгарт" наоборот прибавил и набирает очки уже в пятом из шести последних матчей. Ещё немного, и они выберутся со дна.
Аугсбург, WWK Арена
Аугсбург – Герта 0:1
Гол: Сердар (49)
Невесело было и в Аугсбурге, но чего ещё было ждать, ведь в гости из столицы приехала команда Феликса Магата. Удивительно, но "Герте" удалось выиграть свою вторую игру при тренере-динозавре. И впервые в году выбраться из зоны вылета. А всё благодаря голу Суата Сердара на старте второго тайма.
Правда, справедливым этот итог назвать язык не повернётся. "Герта" забила единственным ударом в створ за матч, а также уступила соседу по таблице по xG более чем в два раза (2.63-1.04). Но результат есть результат. "Герта" на очко оторвалась от зоны вылета. "Аусбург" чуть выше – в трёх очках от берлинцев.
Популярное сейчас
- Арестович: Война россией проиграна. Вопрос в оформлении поражения
- 39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
- Ночью на 16 апреля россией были обстреляны девять украинских областей
- Сидорчук: Война показала, кто нам друг, а кто просто много говорит
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Орки украли из дома Олега Скрипки матрас, но прошли мимо картины известного художника
Новости по теме
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Гладбах ударил по амбициям волков, гол Пентека не спас Герту от поражения
- 19:04 Зарубежные Унион Берлин в еврокубках, Дортмунд третий, Вердер и Шальке вылетают. Итоговая таблица Бундеслиги
- 18:29 Зарубежные Бундеслига. Исторический 41-й гол Левандовски, Гладбах хоронит Вердер, спасение Арминии