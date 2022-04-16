Боруссия М – Кёльн 1:3. Козлы метят в Европу

Бундеслига, 30-й тур

Менхенгладбах, Боруссия-Парк

Боруссия М – Кёльн 1:3

Голы: Эмболо (85) – Модест (5), Кайнц (20), Любичич (34)

Боруссия М: Зоммер - Байер, Эльведи, Гинтер (Скалли, 38) - Бенсебаини, Коне (Бенеш, 71, Штиндль, 75), Нойхаус (Крамер, 46), Лайнер (Нец, 46) - Плеа, Хофманн - Эмболо

Кёльн: Швабе - Хектор, Хюберс, Килиан, Эхизибу (Шмиц, 80) - Озджан, Скири - Кайнц (Тильман, 61), Ут (Дуда, 80), Любичич (Шауб, 80) - Модест

Предупреждения: Коне (45), Плеа (65), Эльведи (86) – Хектор (69), Хюберс (72)

Контрпрессинг, размашистый фланговые атаки, катбеки и переживающий вторую молодость Антони Модест. "Кёльн" сокрушил "Боруссию" в Рейнском дерби, продемонстрировав все сильнейшие черты своего фирменного стиля. Им "козлы" смогут хвастать в Европе в следующем сезоне, если сохранят своё место в шестёрке сильнейший команд Бундеслиги.

Антони Модест открыл счёт уже на пятой минуте, откликнувшись на фланговый прострел Кайнца. Контратака возникла после корнера Гладбаха, но "козлы" обернули главную силу соперника (лучшие по голам с угловых) в их же слабость. С перерывами в четверть часа "Кёльн" нанёс ещё два точных удара, решившие исход встречи. Кайнц добавил к ассисту гол на 20-й минуте. А на 35-й Модест продемонстрировал ещё и редкий для форварда альтруизм, отдав сложную передачу на ворвавшегося с фланга Любичича.

После перерыва все ожидали изменений от Марко Розе и возвращения "Боруссии" в игру, но на деле доминировать продолжили гости. Модест мог ещё и забить феноменальным ударом через себя, но Ян Зоммер не дал красоте оформиться в ещё одну пробоину в его воротах. В концовке Эмболо даже нашёл мяч престижа, убежав в контратаку. Швейцарский боец никогда не бросает играть, тем более в дерби.

1:3. "Боруссия" оборвала 4-матчевую беспроигрышную серию и будет доигрывать сезон без всякой мотивации. У "Кёльна" же впереди ещё четыре финала. Модест в 5-й раз за карьеру пробил показатель в 15 голов за чемпионат, и третий раз в Бундеслиге. Но учитывая календарь ("Арминия", "Аугсбург", "Вольфсбург" и "Штутгарт"), может замахнуться и на два десятка при должной мотивации.