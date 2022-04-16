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Боруссия - Вольфсбург 6:1. Обзор матча и видео голов

Германия
(1 голосов)

Без шансов для "волков"

Боруссия - Вольфсбург 6:1. Обзор матча и видео голов

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В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" не оставила шансов для "Вольфсбург" - "шмели" разгромили "волков" со счетом 6:1. Дублем в составе хозяев поля отметился Эрлинг Холанд.

Дортмунд, Сигнал Идуна Парк

Боруссия – Вольфсбург 6:1

Голы: Роте (24), Витсель (26), Аканджи (28), Джан (34), Холанд (38, 54) – Баку (81)

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Вольфсбург (Вольфсбург)
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