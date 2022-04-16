Германия
Германия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Боруссия - Вольфсбург 6:1. Обзор матча и видео голов
Без шансов для "волков"
Twitter Bundesliga
В рамках 30-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская "Боруссия" не оставила шансов для "Вольфсбург" - "шмели" разгромили "волков" со счетом 6:1. Дублем в составе хозяев поля отметился Эрлинг Холанд.
Дортмунд, Сигнал Идуна Парк
Боруссия – Вольфсбург 6:1
Голы: Роте (24), Витсель (26), Аканджи (28), Джан (34), Холанд (38, 54) – Баку (81)
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Кубок Англии. Манчестер Сити - Ливерпуль 2:3. Почти камбэк
- Зеленский объявил список стран, готовых стать гарантами безопасности Украины
- 39 единиц уничтоженной российской техники за сутки. Генштаб ВСУ опубликовал обновленные данные
- Оливер Кан: Идет соревнование: кто расскажет самую большую ерунду о Роберте Левандовском
- Терминатор! Главный антигерой финала ЛЧ в Киеве шокировал фанатов удивительной трансформацией
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
загрузка...