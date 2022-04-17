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Умер лучший бомбардир в истории сборной Восточной Германии

Германия
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Йоахим Штрайх соперничал за Золотой мяч с Беккенбауэром

Умер лучший бомбардир в истории сборной Восточной Германии

Фото: Sportschau

UA-Футбол
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Вчера, 16 апреля, умер рекордсмен по голам и матчам за сборную Германской Демократической Республики (ГДР) Йоахим Штрайх. За карьеру в сборной с 1969 по 1984 года он сыграл 98 матчей и забил 53 гола. Это больше, чем у Андрея Шевченко или Тьерри Анри.

С Олимпийской сборной ГДР Штрайх также добыл бронзовые медали Олимпиады в Мюнхене в 1972 году. Дважды признавался футболистом года ГДР: в 1979 и 1983 годах. В 1976 году был номинирован на "Золотой мяч", однако награду получил Франц Беккенбауэр.

За клубную карьеру Штрайх также трижды выиграл Кубок ГДР, стал четырежды лучшим бомбардиром чемпионата страны и лучшим бомбардиром в истории "Магдебурга", за который провел 319 матчей и забил 222 гола.

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В статье: Сборная ГДР
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